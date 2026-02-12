Відео
Monobank нагородив Гераскевича премією після дискваліфікації на Олімпіаді

Monobank нагородив Гераскевича премією після дискваліфікації на Олімпіаді

Дата публікації: 12 лютого 2026 14:15
Гераскевич Владислав отримає премію від monobank — деталі
Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Monobank оголосив премію українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу. Напередодні його дискваліфікували перед початком фінальних заїздів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Премія для Владислава Гераскевича

Гороховський наголосива, що Владислав Гераскевич — гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. Так, Monobank оголошує премію скелетоністу у розмірі 1 мільйон гривень.

"Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав — для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ", — написав співзасновник Monobank. 

Дискваліфікація Владислва Гераскевича
Скриншот допису Олега Гороховського

Зазначимо, 11 лютого у Monobank створили скін із зображенням Владислава Гераскевича у "шоломі пам'яті". Попри заборону МОК спортсмен провів два тренувальні дні на Олімпіаді-2026 в екіпіруванні із фото загиблих українських спортсменів.

"Пишаємося Владиславом Гераскевичем. Зробили скін для карток після народного голосування у Threads", — повідомив Олег Гороховський у Threads.

Скриншот допису Олега Гороховського

Що передувало

Нагадаємо, 12 лютого Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026, бо він використовував шолом, на якому були зображені загиблі українські атлети внаслідок російської агресії. Раніше він провів зустріч з МОК стосовно свого спорядження.

Ситуація викликала широкий резонанс у спортивній спільноті. У НОК публічно підтримали скелетоніста та наголосили, що він вийшов за правду, честь та пам'ять.

На підтримку спортсмена висловилися й офіційні особи. Так, Андрій Сибіга наголосив, що йдеться не просто про спортивну санкцію, а про принципи та репутацію міжнародних інституцій.

На цей інцидент також відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. 

Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
