Головна Олімпіада Україна офіційно відреагувала на дискваліфікацію Гераскевича — деталі

Україна офіційно відреагувала на дискваліфікацію Гераскевича — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 13:20
МЗС України розкритикувало МОК та заступилося за Гераскевича
Владислав Гераскевич на Олімпіаді-2026. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо Владислава Гераскевича викликало офіційну реакцію України на найвищому рівні. На підтримку спортсмена висловилися й офіційні особи.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга публічно прокоментував відсторонення українського скелетоніста, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт чиновника в соцмережі X.

Андрій Сибіга наголосив, що йдеться не просто про спортивну санкцію, а про принципи та репутацію міжнародних інституцій. На думку глави МЗС, ситуація вийшла далеко за рамки регламенту. У Києві переконані, що спроба заборонити жест пам'яті на адресу загиблих українських спортсменів стала тривожним сигналом для всього олімпійського руху і поставила під сумнів прихильність МОК власним цінностям.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич залишає Італію. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Офіційний Київ перейшов до жорсткої риторики

Сибіга окремо акцентував увагу на тому, що питання стосується не тільки одного спортсмена, а ширшої картини відповідальності у світовому спорті. У його заяві прозвучали прямі звинувачення на адресу міжнародних структур за відсутність принципової позиції щодо Росії та спробу змусити українців мовчати про війну. Сибіга висловив подяку Гераскевичу за принципи та сміливість.

"МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби. Ми пишаємося тим, що маємо Владислава, який не зрадив пам'ять загиблих", — написав Сибіга.

Нагадаємо, раніше американська спортсменка Ліндсі Вонн показала результат важкого перелому на одній із трас Олімпіади-2026.

Відомий у минулому політик Міхеіл Саакашвілі поділився думкою про олімпійську збірну Грузії на Іграх в Італії.

спорт Андрій Сибіга МОК Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
