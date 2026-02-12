МИД Украины раскритиковал МОК и вступился за Гераскевича

Украина официально отреагировала на дисквалификацию Гераскевича — детали
Решение Международного олимпийского комитета по Владиславу Гераскевичу вызвало официальную реакцию Украины на самом высоком уровне. В поддержку спортсмена высказались и официальные лица.
Министр иностранных дел Андрей Сибига публично прокомментировал отстранение украинского скелетониста, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт чиновника в соцсети X.
Андрей Сибига подчеркнул, что речь идет не просто о спортивной санкции, а о принципах и репутации международных институтов. По мнению главы МИД, ситуация вышла далеко за рамки регламента. В Киеве убеждены, что попытка запретить жест памяти в адрес погибших украинских спортсменов стала тревожным сигналом для всего олимпийского движения и поставила под сомнение приверженность МОК собственным ценностям.
Официальный Киев перешел к жесткой риторике
Сибига отдельно акцентировал внимание на том, что вопрос касается не только одного спортсмена, а более широкой картины ответственности в мировом спорте. В его заявлении прозвучали прямые обвинения в адрес международных структур за отсутствие принципиальной позиции по отношению к России и попытку заставить украинцев молчать о войне. Сибига выразил благодарность Гераскевичу за принципы и смелость.
"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора. Мы гордимся тем, что имеем Владислава, который не предал память погибших", — написал Сибига.
