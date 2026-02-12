Видео
Видео

Украина официально отреагировала на дисквалификацию Гераскевича — детали

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 13:20
МИД Украины раскритиковал МОК и вступился за Гераскевича
Владислав Гераскевич на Олимпиаде-2026. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Решение Международного олимпийского комитета по Владиславу Гераскевичу вызвало официальную реакцию Украины на самом высоком уровне. В поддержку спортсмена высказались и официальные лица. 

Министр иностранных дел Андрей Сибига публично прокомментировал отстранение украинского скелетониста, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт чиновника в соцсети X

Читайте также:

Андрей Сибига подчеркнул, что речь идет не просто о спортивной санкции, а о принципах и репутации международных институтов. По мнению главы МИД, ситуация вышла далеко за рамки регламента. В Киеве убеждены, что попытка запретить жест памяти в адрес погибших украинских спортсменов стала тревожным сигналом для всего олимпийского движения и поставила под сомнение приверженность МОК собственным ценностям. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич покидает Италию. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Официальный Киев перешел к жесткой риторике

Сибига отдельно акцентировал внимание на том, что вопрос касается не только одного спортсмена, а более широкой картины ответственности в мировом спорте. В его заявлении прозвучали прямые обвинения в адрес международных структур за отсутствие принципиальной позиции по отношению к России и попытку заставить украинцев молчать о войне. Сибига выразил благодарность Гераскевичу за принципы и смелость. 

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора. Мы гордимся тем, что имеем Владислава, который не предал память погибших", — написал Сибига.  

Напомним, ранее американская спортсменка Линдси Вонн показала результат тяжелого перелома на одной из трасс Олимпиады-2026. 

Известный в прошлом политик Михеил Саакашвили поделился мнением об олимпийской сборной Грузии на Играх в Италии. 

спорт Андрей Сибига МОК Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Автор:
Ярослав Белый
