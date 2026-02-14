Марсак з рекордом в довільній програмі, сенсаційне золото Шайдорова на ОІ-2026

Кирило Марсак. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні завершилися виступи в довільній програмі фігурного катання у чоловіків. Україну на цьому етапі представляв Кирило Марсак.

Марсак цього разу залишився без медалей, повідомив портал Новини.LIVE.

Марсак залишився в Топ-20

Марсак аніше пробився до довільної програми з найкращим результатом для країни за 28 років. Цього разу у вирішальному прокаті українець не зміг повторити успіх короткої програми: під час виконання стрибкових елементів він зазнав падіння та припустився кількох помилок на виїздах.

За довільну програму Марсак втратив частину балів і в підсумку посів 19-те місце із загальною сумою 224,17 бала. Попри це, результат став найкращим для України в чоловічому катанні за останні 24 роки.

Сенсаційним чемпіоном став представник Казахстану Міхаїл Шайдоров. За довільний прокат він отримав 198,64 бала і з підсумковими 291,58 очка виборов "золото". Срібну нагороду здобув японець Юма Кагіяма — 280,06 бала, бронзу — його співвітчизник Шун Сато з результатом 274,90.

Один із фаворитів турніру Ілля Малінін із США двічі впав у довільній програмі й завершив Олімпіаду лише на восьмій позиції.

