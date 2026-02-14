Марсак с рекордом в произвольной программе, сенсационное золото Шайдорова на ОИ-2026

Кирилл Марсак. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине завершились выступления в произвольной программе фигурного катания у мужчин. Украину на этом этапе представлял Кирилл Марсак.

Марсак в этот раз остался без медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

Марсак остался в Топ-20

Марсак ранее пробился в произвольную программу с лучшим результатом для страны за 28 лет. На этот раз в решающем прокате украинец не смог повторить успех короткой программы: во время выполнения прыжковых элементов он потерпел падение и допустил несколько ошибок на выездах.

За произвольную программу Марсак потерял часть баллов и в итоге занял 19-е место с общей суммой 224,17 балла. Несмотря на это, результат стал лучшим для Украины в мужском катании за последние 24 года.

Сенсационным чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. За произвольный прокат он получил 198,64 балла и с итоговыми 291,58 очка завоевал "золото". Серебряную награду завоевал японец Юма Кагияма — 280,06 балла, бронзу — его соотечественник Шун Сато с результатом 274,90.

Один из фаворитов турнира Илья Малинин из США дважды упал в произвольной программе и завершил Олимпиаду лишь на восьмой позиции.

Украинские спортсмены показали себя в шестой день Олимпийских игр.