Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Марсак показал лучший результат Украины за последние 24 года

Марсак показал лучший результат Украины за последние 24 года

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 00:38
Марсак с рекордом в произвольной программе, сенсационное золото Шайдорова на ОИ-2026
Кирилл Марсак. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине завершились выступления в произвольной программе фигурного катания у мужчин. Украину на этом этапе представлял Кирилл Марсак.

Марсак в этот раз остался без медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Марсак остался в Топ-20

Марсак ранее пробился в произвольную программу с лучшим результатом для страны за 28 лет. На этот раз в решающем прокате украинец не смог повторить успех короткой программы: во время выполнения прыжковых элементов он потерпел падение и допустил несколько ошибок на выездах.

За произвольную программу Марсак потерял часть баллов и в итоге занял 19-е место с общей суммой 224,17 балла. Несмотря на это, результат стал лучшим для Украины в мужском катании за последние 24 года.

Сенсационным чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. За произвольный прокат он получил 198,64 балла и с итоговыми 291,58 очка завоевал "золото". Серебряную награду завоевал японец Юма Кагияма — 280,06 балла, бронзу — его соотечественник Шун Сато с результатом 274,90.

Один из фаворитов турнира Илья Малинин из США дважды упал в произвольной программе и завершил Олимпиаду лишь на восьмой позиции.

Напомним, экс-футболист "Динамо" Каха Каладзе рассказал об общении с Андреем Шеченко.

Украинские спортсмены показали себя в шестой день Олимпийских игр.

рекорд Фигурное катание зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Кирилл Марсак
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации