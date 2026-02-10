Відео
Головна Олімпіада Український фігурист Марсак з рекордом вийшов у довільну програму ОІ-2026

Український фігурист Марсак з рекордом вийшов у довільну програму ОІ-2026

Дата публікації: 10 лютого 2026 23:03
ОІ-2026: Марсак із рекордом гарантував вихід у довільну програму
Кирило Марсак разом з тренеркою відреагували на перемогу. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні стартували змагання в одиночному фігурному катанні серед чоловіків. Україну на цьому етапі представляв Кирило Марсак.

Марсак достроково гарантував собі вихід у довільну програму ОІ-2026, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Марсак показав дуже хороший виступ

Марсак достроково забезпечив собі участь у довільній програмі та оновив особистий рекорд у короткій програмі.

Українець, який є єдиним представником фігурного катання в олімпійській збірній, у короткій програмі показав результат 86.89 бала. Своє попереднє досягнення Кирило перевершив одразу на 10 балів.

Кирилл Марсак
Кирило Марсак. Фото: Reuters

Цього результату вистачило, щоб гарантувати вихід у довільну програму ще до завершення всіх виступів у кваліфікації.

Коротку програму Марсак виконав під композицію Fall On Me у виконанні Андреа Бочеллі та його сина Маттео. Постановка присвячена батькові спортсмена, який служить у Силах оборони України.

За технічні елементи українець отримав 49.20 бала, за компоненти програми — 37.69, що в сумі дало рекордні 86.89 бала та четверту позицію.

Чоловіча довільна програма на Олімпійських іграх-2026 відбудеться у п’ятницю, 13 лютого.

Нагадаємо, раніше Владислава Гераскевича у питанні конфлікту з МОК підтримала легенда чеського хокею.

Також стало відомо, що призери Олімпійських ігор-2026 заявили про погану якість нагород.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
