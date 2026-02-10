ОІ-2026: Марсак із рекордом гарантував вихід у довільну програму

Кирило Марсак разом з тренеркою відреагували на перемогу. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні стартували змагання в одиночному фігурному катанні серед чоловіків. Україну на цьому етапі представляв Кирило Марсак.

Марсак достроково гарантував собі вихід у довільну програму ОІ-2026, повідомляє портал Новини.LIVE.

Марсак показав дуже хороший виступ

Марсак достроково забезпечив собі участь у довільній програмі та оновив особистий рекорд у короткій програмі.

Українець, який є єдиним представником фігурного катання в олімпійській збірній, у короткій програмі показав результат 86.89 бала. Своє попереднє досягнення Кирило перевершив одразу на 10 балів.

Кирило Марсак. Фото: Reuters

Цього результату вистачило, щоб гарантувати вихід у довільну програму ще до завершення всіх виступів у кваліфікації.

Коротку програму Марсак виконав під композицію Fall On Me у виконанні Андреа Бочеллі та його сина Маттео. Постановка присвячена батькові спортсмена, який служить у Силах оборони України.

За технічні елементи українець отримав 49.20 бала, за компоненти програми — 37.69, що в сумі дало рекордні 86.89 бала та четверту позицію.

Чоловіча довільна програма на Олімпійських іграх-2026 відбудеться у п’ятницю, 13 лютого.

