ОИ-2026: Марсак с рекордом гарантировал выход в произвольную программу

Кирилл Марсак вместе с тренером отреагировали на победу. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине стартовали соревнования в одиночном фигурном катании среди мужчин. Украину на этом этапе представлял Кирилл Марсак.

Марсак досрочно гарантировал себе выход в произвольную программу ОИ-2026, сообщает портал Новини.LIVE.

Марсак показал очень хорошее выступление

Марсак досрочно обеспечил себе участие в произвольной программе и обновил личный рекорд в короткой программе.

Украинец, который является единственным представителем фигурного катания в олимпийской сборной, в короткой программе показал результат 86.89 балла. Свое предыдущее достижение Кирилл превзошел сразу на 10 баллов.

Кирилл Марсак. Фото: Reuters

Этого результата хватило, чтобы гарантировать выход в произвольную программу еще до завершения всех выступлений в квалификации.

Короткую программу Марсак исполнил под композицию Fall On Me в исполнении Андреа Бочелли и его сына Маттео. Постановка посвящена отцу спортсмена, который служит в Силах обороны Украины.

За технические элементы украинец получил 49.20 балла, за компоненты программы — 37.69, что в сумме дало рекордные 86.89 балла и четвертую позицию.

Мужская произвольная программа на Олимпийских играх-2026 состоится в пятницу, 13 февраля.

