ОИ-2026: Марсак с рекордом гарантировал выход в произвольную программу

Украинский фигурист Марсак с рекордом вышел в произвольную программу ОИ
На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине стартовали соревнования в одиночном фигурном катании среди мужчин. Украину на этом этапе представлял Кирилл Марсак.
Марсак досрочно гарантировал себе выход в произвольную программу ОИ-2026, сообщает портал Новини.LIVE.
Марсак показал очень хорошее выступление
Марсак досрочно обеспечил себе участие в произвольной программе и обновил личный рекорд в короткой программе.
Украинец, который является единственным представителем фигурного катания в олимпийской сборной, в короткой программе показал результат 86.89 балла. Свое предыдущее достижение Кирилл превзошел сразу на 10 баллов.
Этого результата хватило, чтобы гарантировать выход в произвольную программу еще до завершения всех выступлений в квалификации.
Короткую программу Марсак исполнил под композицию Fall On Me в исполнении Андреа Бочелли и его сына Маттео. Постановка посвящена отцу спортсмена, который служит в Силах обороны Украины.
За технические элементы украинец получил 49.20 балла, за компоненты программы — 37.69, что в сумме дало рекордные 86.89 балла и четвертую позицию.
Мужская произвольная программа на Олимпийских играх-2026 состоится в пятницу, 13 февраля.
