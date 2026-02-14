Видео
Україна
Видео

Марсак признался, почему не смог войти в Топ-10 Олимпиады

Марсак признался, почему не смог войти в Топ-10 Олимпиады

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 01:52
Марсак объяснил провал в произвольной программе на ОИ-2026
Кирилл Марсак. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине завершились выступления в произвольной программе среди мужчин. Украинский фигурист Кирилл Марсак я19-ю позицию.

Марсак после выступления в эфире "Суспільне Спорт" прокомментировал свой результат, передает портал Новини.LIVE.

Марсак признал, что это был его худший прокат в сезоне. По словам фигуриста, в этот раз технически программа не сложилась, однако ключевой проблемой стала психология — ему не удалось собраться ментально перед стартом.

Фигурист отметил, что неделя выдалась сложной из-за событий вокруг дисквалификации Владислава Гераскевича.

Марсак также сообщил о дополнительном давлении, ведь выступал сразу после нейтрального атлета из России Петра Гуменника. Это психологически повлияло на прокат.

"Это просто было трудно. И сегодня мы не справились, к сожалению. Но мы падаем, чтобы вставать. И мы делаем ошибки, чтобы на них учиться", — сказал Марсак.

Отметим, что во время выполнения произвольной программы Марсак потерпел падение и допустил ошибки.

Напомним, экс-футболист "Динамо" Каха Каладзе, который сейчас является мэром Тбилиси, рассказал о войне в Украине.

Украинские спортсмены показали себя в шестой день Олимпийских игр.

Фигурное катание олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Кирилл Марсак
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
