Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада На Олимпиаде в Италии 42-летняя фигуристка установила исторический рекорд

На Олимпиаде в Италии 42-летняя фигуристка установила исторический рекорд

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 11:49
Дианна Стеллато-Дудек дебютировала на Олимпиаде в 42 года
Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Дианна Стеллато-Дудек наконец вышла на олимпийский лед. Этого момента она ждала почти сорок лет.

Чемпионка мира 2024 года в парном катании дебютировала на Играх в Милане вместе с Максимом Дешамом и стала самой возрастной фигуристкой Олимпиады почти за столетие, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте также:

В свои 42 года Дианна Стеллато-Дудек переписала историю дисциплины, в которой подобных примеров не было с 1928 года. Но этот старт мог так и не состояться. За несколько дней до начала соревнований на тренировке произошел инцидент: Стеллато-Дудек ударилась головой о лед. Команду временно сняли с командного турнира, а до индивидуального старта оставалась неопределенность. 

Диана Стеллато-Дудек и Максим Дешам
Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам на льду. Фото: Reuters/Yara Nardi

Путь длиной в четыре десятилетия

Дианна начинала карьеру в США как одиночница и уже в 16 лет выигрывала финал юниорского Гран при, а затем брала серебро чемпионата мира среди юниоров. Но в 2001 году из за хронических травм бедра она завершила карьеру. Спустя 15 лет спортсменка неожиданно вернулась уже в парное катание, сменила партнера, затем страну и стала выступать за Канаду. В 2024 году дуэт Стеллато-Дудек и Дешама выиграл чемпионат мира, а сама Дианна стала самой возрастной чемпионкой мира в истории фигурного катания. 

Диана Стеллато-Дудек и Максим Дешам
Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешамво время выступления. Фото: Reuters/Yara Nardi

Перед Олимпиадой канадцы отказались от рискованного бекфлипа, который стал их визитной карточкой, чтобы не усугублять состояние здоровья. В короткой программе пара допустила ошибку на выходе из поддержки, и Дианна упала у борта.

"Такого никогда не случалось, это впервые. Мы были очень удивлены, думаю, это стоило нам примерно десяти баллов. Но мы все равно гордимся собой и рады, что смогли выйти на этот лед", — сказала Стеллато-Дудек после выступления. 

Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел важную встречу с бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. 

Руководство киевского "Динамо" приняло решение отказаться от одного из игроков, который хорошо проявил себя на сборах команды. 

спорт Фигурное катание олимпиада Олимпийские игры-2026 Олимпийская сборная США
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации