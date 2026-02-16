Дианна Стеллато-Дудек дебютировала на Олимпиаде в 42 года

Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Дианна Стеллато-Дудек наконец вышла на олимпийский лед. Этого момента она ждала почти сорок лет.

Чемпионка мира 2024 года в парном катании дебютировала на Играх в Милане вместе с Максимом Дешамом и стала самой возрастной фигуристкой Олимпиады почти за столетие, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

В свои 42 года Дианна Стеллато-Дудек переписала историю дисциплины, в которой подобных примеров не было с 1928 года. Но этот старт мог так и не состояться. За несколько дней до начала соревнований на тренировке произошел инцидент: Стеллато-Дудек ударилась головой о лед. Команду временно сняли с командного турнира, а до индивидуального старта оставалась неопределенность.

Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам на льду. Фото: Reuters/Yara Nardi

Путь длиной в четыре десятилетия

Дианна начинала карьеру в США как одиночница и уже в 16 лет выигрывала финал юниорского Гран при, а затем брала серебро чемпионата мира среди юниоров. Но в 2001 году из за хронических травм бедра она завершила карьеру. Спустя 15 лет спортсменка неожиданно вернулась уже в парное катание, сменила партнера, затем страну и стала выступать за Канаду. В 2024 году дуэт Стеллато-Дудек и Дешама выиграл чемпионат мира, а сама Дианна стала самой возрастной чемпионкой мира в истории фигурного катания.

Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешамво время выступления. Фото: Reuters/Yara Nardi

Перед Олимпиадой канадцы отказались от рискованного бекфлипа, который стал их визитной карточкой, чтобы не усугублять состояние здоровья. В короткой программе пара допустила ошибку на выходе из поддержки, и Дианна упала у борта.

"Такого никогда не случалось, это впервые. Мы были очень удивлены, думаю, это стоило нам примерно десяти баллов. Но мы все равно гордимся собой и рады, что смогли выйти на этот лед", — сказала Стеллато-Дудек после выступления.

