Каспаров рассказал о встрече с Гераскевичем в Мюнхене

Гарри Каспаров и Владислав Гераскевич. Фото: https://x.com/kasparov63

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после дисквалификации с Олимпийских игр за ношение шлема с погибшими спортсменами посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности. Там он встретился с легендарным российским шахматистом Гарри Каспаровым.

Легенда шахмат, который с первого дня войны стал одним из тех, кто поддерживает Украину на площадках США и Европы, похвалил Владислава в Twitter, передает портал Новини.LIVE.

Через день после того, как я сказал "Я стою с Владиславом Гераскевичем", когда МОК позорно дисквалифицировал его за шлем, помнящий убитых Россией спортсменов, я имел честь стоять с ним в Мюнхене. Он поставил принципы выше славы & показал, почему Украину никогда нельзя победить. 🇺🇦 pic.twitter.com/uYI9iMTBzC - Garry Kasparov (@Kasparov63) 15 февраля 2026 года

Каспаров высказался о Гераскевиче

Тринадцатый чемпион мира по шахматам написал, что увиделся со спортсменом через день после того, как публично выразил ему поддержку на фоне дисквалификации со стороны Международнго олимпийского комитета.

По словам шахматиста, Гераскевич продемонстрировал принципиальную позицию, поставив убеждения выше спортивного результата.

Каспаров отметил, что имел честь стоять рядом с украинцем и отметил его поступок как проявление стойкости.

"Через день после того, как я сказал "Я поддерживаю Владислава Гераскевича", когда МОК позорно дисквалифицировал его за шлем, почтив память спортсменов, убитых Россией, я имел честь стоять рядом с ним в Мюнхене. Он поставил принципы выше славы и показал, почему Украину никогда нельзя победить", — написал Каспаров.

