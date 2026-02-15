Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Каспаров о том, что Гераскевич показал, почему Украину невозможно победить

Каспаров о том, что Гераскевич показал, почему Украину невозможно победить

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 12:17
Каспаров рассказал о встрече с Гераскевичем в Мюнхене
Гарри Каспаров и Владислав Гераскевич. Фото: https://x.com/kasparov63

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после дисквалификации с Олимпийских игр за ношение шлема с погибшими спортсменами посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности. Там он встретился с легендарным российским шахматистом Гарри Каспаровым.

Легенда шахмат, который с первого дня войны стал одним из тех, кто поддерживает Украину на площадках США и Европы, похвалил Владислава в Twitter, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Каспаров высказался о Гераскевиче

Тринадцатый чемпион мира по шахматам написал, что увиделся со спортсменом через день после того, как публично выразил ему поддержку на фоне дисквалификации со стороны Международнго олимпийского комитета.

По словам шахматиста, Гераскевич продемонстрировал принципиальную позицию, поставив убеждения выше спортивного результата.

Каспаров отметил, что имел честь стоять рядом с украинцем и отметил его поступок как проявление стойкости.

"Через день после того, как я сказал "Я поддерживаю Владислава Гераскевича", когда МОК позорно дисквалифицировал его за шлем, почтив память спортсменов, убитых Россией, я имел честь стоять рядом с ним в Мюнхене. Он поставил принципы выше славы и показал, почему Украину никогда нельзя победить", — написал Каспаров.

Напомним, ранее украинская фристайлистка Катерина Коцар обновила национальный рекорд Украины в одной из дисциплин.

Также украинцы установили два рекорда в восьмой соревновательный день.

Гарри Каспаров олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Владислав Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации