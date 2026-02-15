Відео
Каспаров вважає, що Гераскевич показав, чому Україну неможливо перемогти

Дата публікації: 15 лютого 2026 12:17
Каспаров розповів про зустріч з Гераскевичем у Мюнхені
Гаррі Каспаров та Владислав Гераскевич. Фото: https://x.com/kasparov63

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після дискваліфікації з Олімпійських ігор за носіння шолому із загиблими спортсменами відвідав Мюнхенську конференцію з безпеки. Там він зустрівся з легендарним російським шахістом Гаррі Каспаров.

Легенда шахів, який з першого дня війни став одним із тих, хто підтримує Україну на майданчиках США та Європи, похвалив Владислава в Twitter, передає портал Новини.LIVE.

Каспаров висловився про Гераскевича

Тринадцятий чемпіон світу з шахів написав, що побачився зі спортсменом через день після того, як публічно висловив йому підтримку на тлі дискваліфікації з боку Міжнароднго олімпійського комітету.

За словами шахіста, Гераскевич продемонстрував принципову позицію, поставивши переконання вище за спортивний результат.

Каспаров зазначив, що мав честь стояти поруч із українцем та наголосив на його вчинку як прояві стійкості.

"Через день після того, як я сказав "Я підтримую Владислава Гераскевича", коли МОК ганебно дискваліфікував його за шолом, вшановуючи пам'ять спортсменів, убитих Росією, я мав честь стояти поруч із ним у Мюнхені. Він поставив принципи вище за славу та показав, чому Україну ніколи не можна перемогти", — написав Каспаров.

Гаррі Каспаров олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
