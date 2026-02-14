Відео
Головна Олімпіада У МОК дорікнули Гераскевичу та Україні, що вони стали популярніші за ОІ

У МОК дорікнули Гераскевичу та Україні, що вони стали популярніші за ОІ

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 19:38
Адвокат МОК звинуватив Гераскевича у медіаскандалі і зменшенні популярності ОІ
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича стала найбільшим скандалом на Олімпіаді. Представникам Міжнародного олімпійського комітету така "популярність" не подобалася.

Про це повідомив адвокат Гераскевича Євген Пронін, передає портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Адвокат МОК звинувачував Гераскевича

Пронін заявив, що позицію МОК у CAS представляв досвідчений швейцарський адвокат, який будував аргументацію на нормах швейцарського права та процедурних положеннях.

За словами Проніна, захист МОК наполягав на правомірності дискваліфікації та посилався на правила щодо вираження поглядів спортсменів.

Водночас, як зазначив юрист, під час виступу пролунали твердження про надмірну медійну увагу до України під час Олімпіади. За його словами, адвокат МОК пов’язував інформаційний резонанс навколо шолома Гераскевича з діями самого спортсмена та вважав, що той мав мінімізувати наслідки публічності.

"Коли він відклав свої посібники з нормами швейцарського права, почав говорити, що зараз Олімпіада перетворилася на майданчик для України; якщо у пошуковому запиті Google вбити "Олімпійські ігри", то видаються не Олімпійські ігри, а видається Україна, Гераскевич і його шолом. І він потім почав буквально говорити, що ця медійна бурхливість і цей скандал — вина Влада, бо він мав виконати всі активні дії, щоб його зменшити", — сказав Пронін.

Український адвокат додав, що Гераскевич у відповідь заявив, що ситуацію спричинили рішення спортивних органів, а подальша ескалація стала наслідком жорсткої позиції МОК.

Також стало відомо, що організатори Олімпіади-2026 могли спеціально цензурувати українських спортсменів.

МОК олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
