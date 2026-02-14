Адвокат МОК обвинил Гераскевича в медиаскандале и уменьшении популярности ОИ

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича стала самым большим скандалом на Олимпиаде. Представителям Международного олимпийского комитета такая "популярность" не нравилась.

Об этом сообщил адвокат Гераскевича Евгений Пронин, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Адвокат МОК обвинял Гераскевича

Пронин заявил, что позицию МОК в CAS представлял опытный швейцарский адвокат, который строил аргументацию на нормах швейцарского права и процедурных положениях.

По словам Пронина, защита МОК настаивала на правомерности дисквалификации и ссылалась на правила относительно выражения взглядов спортсменов.

В то же время, как отметил юрист, во время выступления прозвучали утверждения о чрезмерном медийном внимании к Украине во время Олимпиады. По его словам, адвокат МОК связывал информационный резонанс вокруг шлема Гераскевича с действиями самого спортсмена и считал, что тот должен был минимизировать последствия публичности.

"Когда он отложил свои пособия с нормами швейцарского права, начал говорить, что сейчас Олимпиада превратилась в площадку для Украины; если в поисковом запросе Google вбить "Олимпийские игры", то выдаются не Олимпийские игры, а выдается Украина, Гераскевич и его шлем. И он потом начал буквально говорить, что эта медийная бурность и этот скандал — вина Власти, потому что он должен был выполнить все активные действия, чтобы его уменьшить", — сказал Пронин.

Украинский адвокат добавил, что Гераскевич в ответ заявил, что ситуацию вызвали решения спортивных органов, а дальнейшая эскалация стала следствием жесткой позиции МОК.

