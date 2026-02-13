Транслятор Олімпійських ігор не показав акцію на підтримку Гераскевича

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Збірна України з санного спорту 12 лютого після свого виступу підтримала дискваліфікованого скелетоніста Владислава Гераскевича. Однак у трансляцію потрапив лише кадр, коли вони стають на коліна.

Однак це була не вся підтримка, оскільки транслятор більшості контенту не показав, повідомив портал Welt.

Реклама

Читайте також:

Українські санкарі публічно підтримали Владислава Гераскевича. Фото: Reuters

Що не показав транслятор Олімпіади

Після свого заїзду Юліанна Туницька, Андрій Мандзій, Ігор Гой, Назарій Качмар, Олена Стецків та Олександра Мох синхронно стали на коліна в зоні фінішу та підняли шоломи над головами. Таким чином спортсмени висловили солідарність із партнером по збірній Гераскевичем.

Після фінішу, перебуваючи в зоні лідера, українська команда розгорнула державний прапор і звернулася до глядачів через мікрофон зі словами підтримки. Спортсмени скандували гасло солідарності: "Владе, ми з тобою".

Водночас у телевізійній трансляції цей епізод не супроводжувався звуком. На відміну від інших моментів змагань, аудіосигнал у цей час був відсутній, тож глядачі не почули виголошених слів.

Європейські журналісти припускають, що це могло бути проявом цензури з боку МОК та транслятора.

Нагадаємо, раніше став выдомий графік українців у сьомий день Олімпійських ігор.

Також раніше відома атлетка підтримала позицію Гераскевича у справі з МОК.