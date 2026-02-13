Транслятор Олімпійських ігор не показав акцію на підтримку Гераскевича

На ОІ-2026 не показали як українці скандували на підтримку Гераскевича
Збірна України з санного спорту 12 лютого після свого виступу підтримала дискваліфікованого скелетоніста Владислава Гераскевича. Однак у трансляцію потрапив лише кадр, коли вони стають на коліна.
Однак це була не вся підтримка, оскільки транслятор більшості контенту не показав, повідомив портал Welt.
Що не показав транслятор Олімпіади
Після свого заїзду Юліанна Туницька, Андрій Мандзій, Ігор Гой, Назарій Качмар, Олена Стецків та Олександра Мох синхронно стали на коліна в зоні фінішу та підняли шоломи над головами. Таким чином спортсмени висловили солідарність із партнером по збірній Гераскевичем.
Після фінішу, перебуваючи в зоні лідера, українська команда розгорнула державний прапор і звернулася до глядачів через мікрофон зі словами підтримки. Спортсмени скандували гасло солідарності: "Владе, ми з тобою".
Водночас у телевізійній трансляції цей епізод не супроводжувався звуком. На відміну від інших моментів змагань, аудіосигнал у цей час був відсутній, тож глядачі не почули виголошених слів.
Європейські журналісти припускають, що це могло бути проявом цензури з боку МОК та транслятора.
