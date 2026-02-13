Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада День 7 — що чекає українців на Олімпійських іграх 13 лютого

День 7 — що чекає українців на Олімпійських іграх 13 лютого

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 10:22
Україна на Олімпіаді-2026: хто виступить 13 лютого
Кирило Марсак. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні 13 лютого стартує сьомий день. У боротьбі за медалі також змагатимуться українці.

Загалом представники синьо-жовтої команди виступлять у трьох дисциплінах, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Дмитрий Пидручный
Дмитро Підручний. Фото: Reuters

Що чекає на українців 13 лютого

Першими на старт вийдуть представники лижних перегонів. О 12:45 відбудеться гонка з роздільним стартом на 10 км серед чоловіків, де Україну представлятимуть Олександр Лісогор та Дмитро Драгун. Раніше цей дует вразив у скіатлоні на 20 км (10 км класичним стилем + 10 км вільним стилем). Лісогор був 53-м, а Драгун — 59-м, що стало найкращим результатом України за останні 16 років.

О 15:00 заплановано спринт на 10 км у біатлоні. У цій дисципліні заявлені Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Богдан Борковський.

Завершить день фігурне катання. О 20:00 розпочнеться чоловіча довільна програма в одиночному розряді, де виступить Кирило Марсак.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про російській слід в збірній країни на Олімпійських іграх.

Біатлон Дмитро Підручний олімпіада зимові види спорту Кирило Марсак
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації