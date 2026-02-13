Україна на Олімпіаді-2026: хто виступить 13 лютого

Кирило Марсак. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні 13 лютого стартує сьомий день. У боротьбі за медалі також змагатимуться українці.

Загалом представники синьо-жовтої команди виступлять у трьох дисциплінах, повідомив портал Новини.LIVE.

Дмитро Підручний. Фото: Reuters

Що чекає на українців 13 лютого

Першими на старт вийдуть представники лижних перегонів. О 12:45 відбудеться гонка з роздільним стартом на 10 км серед чоловіків, де Україну представлятимуть Олександр Лісогор та Дмитро Драгун. Раніше цей дует вразив у скіатлоні на 20 км (10 км класичним стилем + 10 км вільним стилем). Лісогор був 53-м, а Драгун — 59-м, що стало найкращим результатом України за останні 16 років.

О 15:00 заплановано спринт на 10 км у біатлоні. У цій дисципліні заявлені Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Богдан Борковський.

Завершить день фігурне катання. О 20:00 розпочнеться чоловіча довільна програма в одиночному розряді, де виступить Кирило Марсак.

