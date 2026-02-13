Видео
Видео

Дата публикации 13 февраля 2026 10:22
Украина на Олимпиаде-2026: кто выступит 13 февраля
Кирилл Марсак. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине 13 февраля стартует седьмой день. В борьбе за медали также будут соревноваться украинцы.

В целом представители сине-желтой команды выступят в трех дисциплинах, сообщил портал Новини.LIVE.

Дмитрий Пидручный. Фото: Reuters

Что ждет украинцев 13 февраля

Первыми на старт выйдут представители лыжных гонок. В 12:45 состоится гонка с раздельным стартом на 10 км среди мужчин, где Украину будут представлять Александр Лисогор и Дмитрий Драгун. Ранее этот дуэт поразил в скиатлоне на 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем). Лисогор был 53-м, а Драгун — 59-м, что стало лучшим результатом Украины за последние 16 лет.

В 15:00 запланирован спринт на 10 км в биатлоне. В этой дисциплине заявлены Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Богдан Борковский.

Завершит день фигурное катание. В 20:00 начнется мужская произвольная программа в одиночном разряде, где выступит Кирилл Марсак.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о российском следе в сборной страны на Олимпийских играх.

Биатлон Дмитрий Пидручный олимпиада зимние виды спорта Кирилл Марсак
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
