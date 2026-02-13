Видео
Главная Олимпиада На ОИ-2026 не показали как украинцы скандировали в поддержку Гераскевича

На ОИ-2026 не показали как украинцы скандировали в поддержку Гераскевича

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 12:11
Транслятор Олимпийских игр не показал акцию в поддержку Гераскевича
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Сборная Украины по санному спорту 12 февраля после своего выступления поддержала дисквалифицированного скелетониста Владислава Гераскевича. Однако в трансляцию попал лишь кадр, где они становятся на колени.

Однако это была не вся поддержка, поскольку транслятор большинства контента не показал, сообщил портал Welt.

Украинские санкари публично поддержали Владислава Гераскевича. Фото: Reuters

Что не показал транслятор Олимпиады

После своего заезда Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой, Назарий Качмар, Елена Стецкив и Александра Мох синхронно стали на колени в зоне финиша и подняли шлемы над головами. Таким образом спортсмены выразили солидарность с партнером по сборной Гераскевичем.

После финиша, находясь в зоне лидера, украинская команда развернула государственный флаг и обратилась к зрителям через микрофон со словами поддержки. Спортсмены скандировали лозунг солидарности: "Влад, мы с тобой".

В то же время в телевизионной трансляции этот эпизод не сопровождался звуком. В отличие от других моментов соревнований, аудиосигнал в это время отсутствовал, поэтому зрители не услышали произнесенных слов.

Европейские журналисты предполагают, что это могло быть проявлением цензуры со стороны МОК и транслятора.

Напомним, ранее стал известен график украинцев в седьмой день Олимпийских игр.

Также ранее известная атлетка поддержала позицию Гераскевича в деле с МОК.

