Транслятор Олимпийских игр не показал акцию в поддержку Гераскевича

Сборная Украины по санному спорту 12 февраля после своего выступления поддержала дисквалифицированного скелетониста Владислава Гераскевича. Однако в трансляцию попал лишь кадр, где они становятся на колени.

Однако это была не вся поддержка, поскольку транслятор большинства контента не показал, сообщил портал Welt.

Что не показал транслятор Олимпиады

После своего заезда Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой, Назарий Качмар, Елена Стецкив и Александра Мох синхронно стали на колени в зоне финиша и подняли шлемы над головами. Таким образом спортсмены выразили солидарность с партнером по сборной Гераскевичем.

После финиша, находясь в зоне лидера, украинская команда развернула государственный флаг и обратилась к зрителям через микрофон со словами поддержки. Спортсмены скандировали лозунг солидарности: "Влад, мы с тобой".

В то же время в телевизионной трансляции этот эпизод не сопровождался звуком. В отличие от других моментов соревнований, аудиосигнал в это время отсутствовал, поэтому зрители не услышали произнесенных слов.

Европейские журналисты предполагают, что это могло быть проявлением цензуры со стороны МОК и транслятора.

