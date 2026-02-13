Відео
Головна Олімпіада CAS офіційно відхилив позов Гераскевича

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:12
CAS ухвалило рішення у справі Гераскевича після дискваліфікації з Олімпіади
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

У Мілані CAS розглянув дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Вони вирішували, чи потрібно взяти апеляцію на розгляд.

Однак, вердикт суду виявився негативним для Гераскевича, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на CAS.

Рішення по справі виносила суддя з Німеччини

Виїзний підрозділ CAS у Мілані встановив, що свобода самовираження гарантується на Олімпіаді, однак не під час виступів на арені.

Одноосібна арбітриня Аннетт Ромбах, попри визнання символічного характеру дій спортсмена, зазначила, що зобов’язана керуватися керівними принципами МОК щодо вираження поглядів.

CAS визнав обмеження пропорційними, пославшись на запропоновані альтернативні можливості висловлення позиції — у мікс-зоні, на пресконференціях, у соцмережах або під час тренувальних заїздів.

У рішенні зазначено, що підставою стали його публічні заяви від 10 лютого про те, що шолом він не зніматиме. Також шолом визнали таким, що не відповідає Олімпійській хартії та правилам щодо вираження поглядів.

Водночас суд зазначив, що відкликання акредитації спортсмена було несправедливим, і підтримав рішення про її повернення.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Італії вже мають кілька курйозів.

Українські спортсмени показали свій максимум у шостий день зимової Олімпіади-2026.

МОК олімпіада зимові види спорту CAS Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
