Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Гераскевич звинуватив МОК у підіграванні Росії

Гераскевич звинуватив МОК у підіграванні Росії

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:05
Гераскевич після суду звинуватив МОК у грі на користь Росії
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

У Мілані завершились слухання у праві українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Раніше спортсмена дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026.

Після суду Гераскевич розповів про роль Росії у його справі, передає портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте також:
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

МОК підіграв Росії

Гераскевич звинуватив Міжнародний олімпійський комітет у діях, які, на його думку, працюють на користь російської пропаганди.

Спортсмен заявив, що вважає своє відсторонення несправедливим і переконаний: рішення МОК використовується в інформаційному просторі Росії. За його словами, дискваліфікацію там сприйняли як перемогу, а сам він відчуває тиск на українських атлетів.

"Росія святкує цю дискваліфікацію. Я вірю, що з деяких точок зору Росія повертатиметься до Олімпіади, і МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії", — сказав Гераскевич.

Скелетоніст додав, що розцінює санкції не лише як персональне покарання, а як удар по Україні. Він наголосив, що виступає за гідність своєї держави.

Гераскевича відсторонили на Олімпіаді через використання так званого шолома памʼяті із зображеннями загиблих українських спортсменів.

Нагадаємо, раніше Гераскевич дав перший коментар після засідання суду у своїй справі.

Також раніше українські стлети здивували результатами та скандалами у шостий день Олімпіади.

пропаганда МОК Росія Олімпійські ігри-2026 Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації