Гераскевич після суду звинуватив МОК у грі на користь Росії

У Мілані завершились слухання у праві українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Раніше спортсмена дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026.

Після суду Гераскевич розповів про роль Росії у його справі, передає портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

МОК підіграв Росії

Гераскевич звинуватив Міжнародний олімпійський комітет у діях, які, на його думку, працюють на користь російської пропаганди.

Спортсмен заявив, що вважає своє відсторонення несправедливим і переконаний: рішення МОК використовується в інформаційному просторі Росії. За його словами, дискваліфікацію там сприйняли як перемогу, а сам він відчуває тиск на українських атлетів.

"Росія святкує цю дискваліфікацію. Я вірю, що з деяких точок зору Росія повертатиметься до Олімпіади, і МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії", — сказав Гераскевич.

Скелетоніст додав, що розцінює санкції не лише як персональне покарання, а як удар по Україні. Він наголосив, що виступає за гідність своєї держави.

Гераскевича відсторонили на Олімпіаді через використання так званого шолома памʼяті із зображеннями загиблих українських спортсменів.

