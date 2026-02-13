Суд почав розгляд справи Гераскевича проти МОК

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026 за шолом із зображеннями загиблих під час війни спортсменів. Атлет натомість пообіцяв оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді.

Засідання суду в Мілані вже почалося, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Почався суд щодо апеляції Гераскевича

У Мілані розпочалося слухання у справі Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону.

Засідання проходить у виїзній локації CAS і є закритим. Гераскевич прибув до суду особисто. Перед початком він заявив, що мав би брати участь у змаганнях, а не в слуханні.

Генеральний директор CAS Меттью Ріб повідомив журналістам, що розгляд може тривати кілька годин. За його словами, суд спробує ухвалити рішення до старту змагань, однак точні строки спрогнозувати неможливо.

Предметом слухання стало встановлення того, чи було рішення IBSF законним.

Також відомо, що справу розглядає одна суддя з Німеччини. Представник МОК і спортсмен перебувають у Мілані, адвокат Гераскевича та представники IBSF підключилися дистанційно.

