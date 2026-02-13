Видео
Україна
Видео

В Милане началось судебное заседание по делу Гераскевича

В Милане началось судебное заседание по делу Гераскевича

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 10:55
Суд начал рассмотрение дела Гераскевича против МОК
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали из Олимпийских игр-2026 за шлем с изображениями погибших во время войны спортсменов. Атлет взамен пообещал обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Заседание суда в Милане уже началось, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Владислав Гераскевич
Начался суд по апелляции Гераскевича

В Милане началось слушание по делу Гераскевича против Международного олимпийского комитета и Международной федерации бобслея и скелетона.

Заседание проходит в выездной локации CAS и является закрытым. Гераскевич прибыл в суд лично. Перед началом он заявил, что должен был бы участвовать в соревнованиях, а не в слушании.

Генеральный директор CAS Мэттью Риб сообщил журналистам, что разбирательство может продлиться несколько часов. По его словам, суд попытается принять решение до старта соревнований, однако точные сроки спрогнозировать невозможно.

Предметом слушания стало установление того, было ли решение IBSF законным.

Также известно, что дело рассматривает одна судья из Германии. Представитель МОК и спортсмен находятся в Милане, адвокат Гераскевича и представители IBSF подключились дистанционно.

суд МОК CAS Скелетон Владислав Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
