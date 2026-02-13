Видео
Гераскевич обвинил МОК в подыгрывании России

Гераскевич обвинил МОК в подыгрывании России

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:05
Гераскевич после суда обвинил МОК в игре в пользу России
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

В Милане завершились слушания по делу украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Ранее спортсмена дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026.

После суда Гераскевич рассказал о роли России в его деле, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

МОК подыграл России

Гераскевич обвинил Международный олимпийский комитет в действиях, которые, по его мнению, работают в пользу российской пропаганды.

Спортсмен заявил, что считает свое отстранение несправедливым и убежден: решение МОК используется в информационном пространстве России. По его словам, дисквалификацию там восприняли как победу, а сам он испытывает давление на украинских атлетов.

"Россия празднует эту дисквалификацию. Я верю, что с некоторых точек зрения Россия будет возвращаться к Олимпиаде, и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории", — сказал Гераскевич.

Скелетонист добавил, что расценивает санкции не только как персональное наказание, а как удар по Украине. Он подчеркнул, что выступает за достоинство своего государства.

Гераскевича отстранили на Олимпиаде из-за использования так называемого шлема памяти с изображениями погибших украинских спортсменов.

Напомним, ранее Гераскевич дал первый комментарий после заседания суда по своему делу.

Также ранее украинские стлеты удивили результатами и скандалами в шестой день Олимпиады.

пропаганда МОК Россия Олимпийские игры-2026 Владислав Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
