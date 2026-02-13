Гераскевич после суда обвинил МОК в игре в пользу России

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

В Милане завершились слушания по делу украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Ранее спортсмена дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026.

После суда Гераскевич рассказал о роли России в его деле, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

МОК подыграл России

Гераскевич обвинил Международный олимпийский комитет в действиях, которые, по его мнению, работают в пользу российской пропаганды.

Спортсмен заявил, что считает свое отстранение несправедливым и убежден: решение МОК используется в информационном пространстве России. По его словам, дисквалификацию там восприняли как победу, а сам он испытывает давление на украинских атлетов.

"Россия празднует эту дисквалификацию. Я верю, что с некоторых точек зрения Россия будет возвращаться к Олимпиаде, и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории", — сказал Гераскевич.

Скелетонист добавил, что расценивает санкции не только как персональное наказание, а как удар по Украине. Он подчеркнул, что выступает за достоинство своего государства.

Гераскевича отстранили на Олимпиаде из-за использования так называемого шлема памяти с изображениями погибших украинских спортсменов.

