Олімпіада в Італії здивувала не тільки спортом — головні курйози

Зимові Ігри-2026 року в Італії запам'яталися не тільки результатами на трасах та аренах. В олімпійському селищі спортсмени всього за три дні витратили весь запас безкоштовних презервативів, виданих організаторами.

А місцева поліція несподівано виявила злочинця, який давно перебував у розшуку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на La Stampa.

Учасники Ігор-2026 констатували відсутність важливої для багатьох спортсменів деталі. В олімпійському селищі несподівано закінчилися засоби контрацепції. Учасникам змагань видали 9700 презервативів, що значно менше обсягів на попередніх зимових Олімпіадах.

Деякі учасники здивувалися такій скромній партії. Один зі спортсменів зізнався журналістам, що їм досі ніхто не пояснив, коли надійде нова поставка, і чи буде вона взагалі. На тлі традиційно вільної атмосфери села ситуація стала приводом для обговорень.

Арешт уболівальника на тлі свята спорту

Ще один інцидент стався вже за межами спортивних об'єктів. Італійська поліція затримала 44-річного громадянина Словаччини, який приїхав підтримати свою хокейну збірну. Як з'ясувалося, чоловік перебував у розшуку протягом 16 років у справі про серію крадіжок.

Згідно з рішенням суду, винесеним ще 2010 року, йому призначено покарання у вигляді 11 місяців та 7 днів позбавлення волі. Тепер уболівальник вирушить від трибун на лаву підсудних.

