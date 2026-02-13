Відео
Відео

Курйози Ігор-2026 — арешти та звичаї олімпійського села

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:31
Олімпіада в Італії здивувала не тільки спортом — головні курйози
Вболівальник на хокейному матчі Швеції та Фінляндії. Фото: Reuters/Geoff Burke

Зимові Ігри-2026 року в Італії запам'яталися не тільки результатами на трасах та аренах. В олімпійському селищі спортсмени всього за три дні витратили весь запас безкоштовних презервативів, виданих організаторами.

А місцева поліція несподівано виявила злочинця, який давно перебував у розшуку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на La Stampa.

Читайте також:

Учасники Ігор-2026 констатували відсутність важливої для багатьох спортсменів деталі. В олімпійському селищі несподівано закінчилися засоби контрацепції. Учасникам змагань видали 9700 презервативів, що значно менше обсягів на попередніх зимових Олімпіадах.

Эндрю Масгрейв
Британський лижник Ендрю Масгрейв виступає без нічого. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Деякі учасники здивувалися такій скромній партії. Один зі спортсменів зізнався журналістам, що їм досі ніхто не пояснив, коли надійде нова поставка, і чи буде вона взагалі. На тлі традиційно вільної атмосфери села ситуація стала приводом для обговорень.

Стивенсон Савар
Гаїтянський спортсмен Стівенсон Савар після фінішу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Арешт уболівальника на тлі свята спорту

Ще один інцидент стався вже за межами спортивних об'єктів. Італійська поліція затримала 44-річного громадянина Словаччини, який приїхав підтримати свою хокейну збірну. Як з'ясувалося, чоловік перебував у розшуку протягом 16 років у справі про серію крадіжок.

Згідно з рішенням суду, винесеним ще 2010 року, йому призначено покарання у вигляді 11 місяців та 7 днів позбавлення волі. Тепер уболівальник вирушить від трибун на лаву підсудних.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич вважає росіян причетними до його дискваліфікації на Олімпіаді-2026.

Українські спортсмени опинилися в центрі уваги під час шостого дня на Зимових Іграх в Італії.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
