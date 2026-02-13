Олимпиада в Италии удивила не только спортом — главные курьезы

Курьезы Игр-2026 — аресты и обычаи олимпийской деревни
Зимние Игры-2026 года в Италии запомнились не только результатами на трассах и аренах. В олимпийской деревне спортсмены всего за три дня израсходовали весь запас бесплатных презервативов, выданных организаторами.
А местная полиция неожиданно обнаружила преступника, который давно находился в розыске, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на La Stampa.
Участники Игр-2026 констатировали отсутствие важной для многих спортсменов детали. В олимпийской деревне неожиданно закончились средства контрацепции. Участникам соревнований выдали 9700 презервативов, что значительно меньше объемов на предыдущих зимних Олимпиадах.
Некоторые участники удивились столь скромной партии. Один из спортсменов признался журналистам, что им до сих пор никто не объяснил, когда поступит новая поставка, и будет ли она вообще. На фоне традиционно свободной атмосферы деревни ситуация стала поводом для обсуждений.
Арест болельщика на фоне праздника спорта
Еще один инцидент произошел уже за пределами спортивных объектов. Итальянская полиция задержала 44-летнего гражданина Словакии, который приехал поддержать свою хоккейную сборную. Как выяснилось, мужчина находился в розыске на протяжении 16 лет по делу о серии краж.
Согласно решению суда, вынесенному еще в 2010 году, ему назначено наказание в виде 11 месяцев и 7 дней лишения свободы. Теперь болельщик отправится от трибун на скамью подсудимых.
