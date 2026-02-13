Видео
Видео

Курьезы Игр-2026 — аресты и обычаи олимпийской деревни

Курьезы Игр-2026 — аресты и обычаи олимпийской деревни

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:31
Олимпиада в Италии удивила не только спортом — главные курьезы
Болельщик на хоккейном матче Швеции и Финляндии. Фото: Reuters/Geoff Burke

Зимние Игры-2026 года в Италии запомнились не только результатами на трассах и аренах. В олимпийской деревне спортсмены всего за три дня израсходовали весь запас бесплатных презервативов, выданных организаторами.

А местная полиция неожиданно обнаружила преступника, который давно находился в розыске, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на La Stampa

Читайте также:

Участники Игр-2026 констатировали отсутствие важной для многих спортсменов детали. В олимпийской деревне неожиданно закончились средства контрацепции. Участникам соревнований выдали 9700 презервативов, что значительно меньше объемов на предыдущих зимних Олимпиадах. 

Эндрю Масгрейв
Британский лыжник Эндрю Масгрейв выступает налегке. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Некоторые участники удивились столь скромной партии. Один из спортсменов признался журналистам, что им до сих пор никто не объяснил, когда поступит новая поставка, и будет ли она вообще. На фоне традиционно свободной атмосферы деревни ситуация стала поводом для обсуждений. 

Стивенсон Савар
Гаитянский спортсмен Стивенсон Савар после финиша. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Арест болельщика на фоне праздника спорта

Еще один инцидент произошел уже за пределами спортивных объектов. Итальянская полиция задержала 44-летнего гражданина Словакии, который приехал поддержать свою хоккейную сборную. Как выяснилось, мужчина находился в розыске на протяжении 16 лет по делу о серии краж.

Согласно решению суда, вынесенному еще в 2010 году, ему назначено наказание в виде 11 месяцев и 7 дней лишения свободы. Теперь болельщик отправится от трибун на скамью подсудимых. 

Напомним, Владислав Гераскевич считает россиян причастными к его дисквалификации на Олимпиаде-2026. 

Украинские спортсмены оказались в центре внимания во время шестого дня на Зимних Играх в Италии. 

спорт курьеры Хоккей контрацепция Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
