Главная Олимпиада CAS официально отклонил иск Гераскевича

CAS официально отклонил иск Гераскевича

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 19:12
CAS приняло решение по делу Гераскевича после дисквалификации с Олимпиады
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

В Милане CAS рассмотрел дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Они решали, нужно ли взять апелляцию на рассмотрение.

Однако, вердикт суда оказался отрицательным для Гераскевича, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на CAS.

Читайте также:
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Решение по делу выносила судья из Германии

Выездное подразделение CAS в Милане установило, что свобода самовыражения гарантируется на Олимпиаде, однако не во время выступлений на арене.

Единоличный арбитр Аннетт Ромбах, несмотря на признание символического характера действий спортсмена, отметила, что обязана руководствоваться руководящими принципами МОК по выражению взглядов.

CAS признал ограничения пропорциональными, сославшись на предложенные альтернативные возможности выражения позиции — в микс-зоне, на пресс-конференциях, в соцсетях или во время тренировочных заездов.

В решении указано, что основанием стали его публичные заявления от 10 февраля о том, что шлем он не будет снимать. Также шлем признали таким, что не соответствует Олимпийской хартии и правилам относительно выражения взглядов.

В то же время суд отметил, что отзыв аккредитации спортсмена был несправедливым, и поддержал решение о ее возвращении.

Напомним, Олимпийские игры в Италии уже имеют несколько курьезов.

Украинские спортсмены показали свой максимум в шестой день зимней Олимпиады-2026.

МОК олимпиада зимние виды спорта CAS Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
