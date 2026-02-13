CAS приняло решение по делу Гераскевича после дисквалификации с Олимпиады

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

В Милане CAS рассмотрел дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Они решали, нужно ли взять апелляцию на рассмотрение.

Однако, вердикт суда оказался отрицательным для Гераскевича, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на CAS.

Решение по делу выносила судья из Германии

Выездное подразделение CAS в Милане установило, что свобода самовыражения гарантируется на Олимпиаде, однако не во время выступлений на арене.

Единоличный арбитр Аннетт Ромбах, несмотря на признание символического характера действий спортсмена, отметила, что обязана руководствоваться руководящими принципами МОК по выражению взглядов.

CAS признал ограничения пропорциональными, сославшись на предложенные альтернативные возможности выражения позиции — в микс-зоне, на пресс-конференциях, в соцсетях или во время тренировочных заездов.

В решении указано, что основанием стали его публичные заявления от 10 февраля о том, что шлем он не будет снимать. Также шлем признали таким, что не соответствует Олимпийской хартии и правилам относительно выражения взглядов.

В то же время суд отметил, что отзыв аккредитации спортсмена был несправедливым, и поддержал решение о ее возвращении.

