Підсумки восьмого дня ОІ-2026: рекорди України в фристайлі та шорт-треку

Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов восьмий змагальний день. В програмі вийшли на старт 13 спортсменів з України.

Представники синьо-жовтої команди були представлені в шести дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Юлія Джима. Фото: Reuters

Як українці виступили у восьмий день ОІ-2026

Почався восьмий день для українців з гігантського слалому, де 20-річний Дмитро Шеп’юк провів дві спроби. Після першого спуску він посідав 43-тє місце, а за підсумками другого відіграв три позиції в протоколі.

Дмитро Шеп’юк. Фото: Reuters

Переможцем дисципліни став Лукас Пінейро Бротен, який приніс Бразилії першу медаль в історії зимових Олімпіад.

У жіночій естафеті 4×7,5 км з лижних перегонів збірна України посіла 16-те місце та була знята як колова. У складі команди виступили Анастасія Нікон, Дарина Мигаль, Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко. Перемогу здобула Норвегія.

У жіночому біатлонному спринті найкращий результат серед українок показала Юлія Джима — 24-те місце з нулем промахів. Олександра Меркушина стала 42-ю, Христина Дмитренко — 54-ю, Олена Городна — 76-ю.

У стрибках із великого трампліна Євген Марусяк та Віталій Калініченко не зуміли пробитися до топ-30. Марусяк набрав 108,6 бала, Калініченко — 103,4.

Віталій Калініченко. Фото: Reuters

У біг-ейрі Катерина Коцар посіла 11-те місце в кваліфікації з сумою 155,50 бала та вийшла до фіналу. Цей результат став рекордним для України в біг-ейрі.

У шорт-треку на 1500 м Олег Гандей став сьомим у фіналі B та завершив змагання 16-м у загальному заліку. Це найкращий результат України в історії Олімпіад у цьому виді спорту.

Олег Гандей. Фото: Reuters

Нагадаємо, Коцар після свого історичного виступу отримала пропозицію руки та серця.

Також раніше український фігурист Кирило Марсак розповів, як росіяни завадили йому виступити.