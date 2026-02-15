Відео
Відео

Головна Олімпіада Україна з двома історичними рекордами завершила восьмий день Олімпіади

Україна з двома історичними рекордами завершила восьмий день Олімпіади

Дата публікації: 15 лютого 2026 09:28
Підсумки восьмого дня ОІ-2026: рекорди України в фристайлі та шорт-треку
Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов восьмий змагальний день. В програмі вийшли на старт 13 спортсменів з України.

Представники синьо-жовтої команди були представлені в шести дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Юлия Джима
Юлія Джима. Фото: Reuters

Як українці виступили у восьмий день ОІ-2026

Почався восьмий день для українців з гігантського слалому, де 20-річний Дмитро Шеп’юк провів дві спроби. Після першого спуску він посідав 43-тє місце, а за підсумками другого відіграв три позиції в протоколі.

Дмитрий Шепьюк
Дмитро Шеп’юк. Фото: Reuters

Переможцем дисципліни став Лукас Пінейро Бротен, який приніс Бразилії першу медаль в історії зимових Олімпіад.

У жіночій естафеті 4×7,5 км з лижних перегонів збірна України посіла 16-те місце та була знята як колова. У складі команди виступили Анастасія Нікон, Дарина Мигаль, Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко. Перемогу здобула Норвегія.

У жіночому біатлонному спринті найкращий результат серед українок показала Юлія Джима — 24-те місце з нулем промахів. Олександра Меркушина стала 42-ю, Христина Дмитренко — 54-ю, Олена Городна — 76-ю.

У стрибках із великого трампліна Євген Марусяк та Віталій Калініченко не зуміли пробитися до топ-30. Марусяк набрав 108,6 бала, Калініченко — 103,4.

Виталий Калиниченко
Віталій Калініченко. Фото: Reuters

У біг-ейрі Катерина Коцар посіла 11-те місце в кваліфікації з сумою 155,50 бала та вийшла до фіналу. Цей результат став рекордним для України в біг-ейрі.

У шорт-треку на 1500 м Олег Гандей став сьомим у фіналі B та завершив змагання 16-м у загальному заліку. Це найкращий результат України в історії Олімпіад у цьому виді спорту.

Олег Гандей
Олег Гандей. Фото: Reuters

Нагадаємо, Коцар після свого історичного виступу отримала пропозицію руки та серця.

Також раніше український фігурист Кирило Марсак розповів, як росіяни завадили йому виступити.

олімпіада Юлія Джима зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Олег Гандей Катерина Коцар
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
