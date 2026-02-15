Итоги восьмого дня ОИ-2026: рекорды Украины во фристайле и шорт-треке

Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел восьмой соревновательный день. В программе вышли на старт 13 спортсменов из Украины.

Представители сине-желтой команды были представлены в шести дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

Юлия Джима. Фото: Reuters

Как украинцы выступили в восьмой день ОИ-2026

Начался восьмой день для украинцев с гигантского слалома, где 20-летний Дмитрий Шепюк провел две попытки. После первого спуска он занимал 43-е место, а по итогам второго отыграл три позиции в протоколе.

Дмитрий Шепюк. Фото: Reuters

Победителем дисциплины стал Лукас Пинейро Бротен, который принес Бразилии первую медаль в истории зимних Олимпиад.

В женской эстафете 4×7,5 км по лыжным гонкам сборная Украины заняла 16-е место и была снята как круговая. В составе команды выступили Анастасия Никон, Дарья Мигаль, София Шкатула и Елизавета Ноприенко. Победу одержала Норвегия.

В женском биатлонном спринте лучший результат среди украинок показала Юлия Джима — 24-е место с нулем промахов. Александра Меркушина стала 42-й, Кристина Дмитренко — 54-й, Елена Городная — 76-й.

В прыжках с большого трамплина Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко не сумели пробиться в топ-30. Марусяк набрал 108,6 балла, Калиниченко — 103,4.

Виталий Калиниченко. Фото: Reuters

В биг-эйре Катерина Коцар заняла 11-е место в квалификации с суммой 155,50 балла и вышла в финал. Этот результат стал рекордным для Украины в бег-эйре.

В шорт-треке на 1500 м Олег Гандей стал седьмым в финале B и завершил соревнования 16-м в общем зачете. Это лучший результат Украины в истории Олимпиад в этом виде спорта.

Олег Гандей. Фото: Reuters

Напомним, Коцар после своего исторического выступления получила предложение руки и сердца.

Также ранее украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал, как россияне помешали ему выступить.