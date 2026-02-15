Итоги восьмого дня ОИ-2026: рекорды Украины во фристайле и шорт-треке

Украина с двумя историческими рекордами завершила восьмой день Олимпиады
На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел восьмой соревновательный день. В программе вышли на старт 13 спортсменов из Украины.
Представители сине-желтой команды были представлены в шести дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.
Как украинцы выступили в восьмой день ОИ-2026
Начался восьмой день для украинцев с гигантского слалома, где 20-летний Дмитрий Шепюк провел две попытки. После первого спуска он занимал 43-е место, а по итогам второго отыграл три позиции в протоколе.
Победителем дисциплины стал Лукас Пинейро Бротен, который принес Бразилии первую медаль в истории зимних Олимпиад.
В женской эстафете 4×7,5 км по лыжным гонкам сборная Украины заняла 16-е место и была снята как круговая. В составе команды выступили Анастасия Никон, Дарья Мигаль, София Шкатула и Елизавета Ноприенко. Победу одержала Норвегия.
В женском биатлонном спринте лучший результат среди украинок показала Юлия Джима — 24-е место с нулем промахов. Александра Меркушина стала 42-й, Кристина Дмитренко — 54-й, Елена Городная — 76-й.
В прыжках с большого трамплина Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко не сумели пробиться в топ-30. Марусяк набрал 108,6 балла, Калиниченко — 103,4.
В биг-эйре Катерина Коцар заняла 11-е место в квалификации с суммой 155,50 балла и вышла в финал. Этот результат стал рекордным для Украины в бег-эйре.
В шорт-треке на 1500 м Олег Гандей стал седьмым в финале B и завершил соревнования 16-м в общем зачете. Это лучший результат Украины в истории Олимпиад в этом виде спорта.
