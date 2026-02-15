Коцар — у фіналі ОІ-2026: історичний прорив України у біг-ейрі

Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх пройшли кваліфікаційні змагання у фрістайлі. Жінки змагалися в дисципліні біг-ейр.

Україну на цьому етапі представляла Катерина Коцар, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Катерина Коцар. Фото: Reuters

Коцар встановила рекорд

Українка пробилася до фіналу, завершивши кваліфікацію на 11-й позиції.

До фіналу проходили 12 спортсменок за сумою двох найкращих спроб із трьох. Саме стабільність у перших двох стрибках дозволила Коцар опинитися серед фіналісток.

У дебютній спробі українка виконала подвійне сальто з обертанням ліворуч і м’ют-гребом, продемонструвавши три повні оберти. У другому стрибку вона зайшла з проїзду спиною та виконала місті-фліп із двома з половиною обертами й сейфті-гребом.

У третій спробі Коцар ускладнила програму, але впала під час приземлення.

Найвищу оцінку в кваліфікації отримала канадка Меган Олдем — 171,75 бала.

Для України це перший в історії олімпійський фінал у біг-ейрі.

Нагадаємо, також вперше в історії українець пройшов у фінал в шорт-треку.

Український фігурист Кирило Марсак розповів про проблеми на Олімпіаді через росіян.