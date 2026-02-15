Коцар — у фіналі ОІ-2026: історичний прорив України у біг-ейрі

Коцар сенсаційно виступила на Олімпіаді та оновила національний рекорд
На Олімпійських іграх пройшли кваліфікаційні змагання у фрістайлі. Жінки змагалися в дисципліні біг-ейр.
Україну на цьому етапі представляла Катерина Коцар, повідомив портал Новини.LIVE.
Коцар встановила рекорд
Українка пробилася до фіналу, завершивши кваліфікацію на 11-й позиції.
До фіналу проходили 12 спортсменок за сумою двох найкращих спроб із трьох. Саме стабільність у перших двох стрибках дозволила Коцар опинитися серед фіналісток.
У дебютній спробі українка виконала подвійне сальто з обертанням ліворуч і м’ют-гребом, продемонструвавши три повні оберти. У другому стрибку вона зайшла з проїзду спиною та виконала місті-фліп із двома з половиною обертами й сейфті-гребом.
У третій спробі Коцар ускладнила програму, але впала під час приземлення.
Найвищу оцінку в кваліфікації отримала канадка Меган Олдем — 171,75 бала.
Для України це перший в історії олімпійський фінал у біг-ейрі.
