Гандей показав історичний результат у шорт-треку на ОІ

Олег Гандей. Фото: Reuters

У шорт-треку відбулися кваліфікаційні заїзди на 1500 метрів серед чоловіків. Україну на дистанції представляв Олег Гандей.

Українцю вдалося показати історичний результат для українського шорт-треку, повідомив портал Новини.LIVE.

Заїзд в шорт-треку на 1500 метрів. Фото: Reuters

Історичне досягнення Гандея

Гандей, для якого це був дебют на Олімпіаді, розпочав виступи з чвертьфіналу та на цій стадії потрапив у завал. Після перегляду епізоду судді дискваліфікували нідерландця Фрісо Емонса, і завдяки цьому українець пробився до півфіналу.

У наступному раунді Гандей фінішував четвертим у своєму забігу та вийшов до "малого фіналу".

У втішному фіналі українець став сьомим із часом 2:37.184. У підсумковому протоколі він посів 16-те місце — це найкращий результат українських шорт-трекістів на Олімпіадах.

У Мілані Гандей також виступить на дистанції 500 метрів: кваліфікація запланована на 16 лютого.

