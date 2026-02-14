Гандей показав історичний результат у шорт-треку на ОІ

Вперше в історії українець пройшов у фінал ОІ в шорт-треці — це рекорд
У шорт-треку відбулися кваліфікаційні заїзди на 1500 метрів серед чоловіків. Україну на дистанції представляв Олег Гандей.
Українцю вдалося показати історичний результат для українського шорт-треку, повідомив портал Новини.LIVE.
Історичне досягнення Гандея
Гандей, для якого це був дебют на Олімпіаді, розпочав виступи з чвертьфіналу та на цій стадії потрапив у завал. Після перегляду епізоду судді дискваліфікували нідерландця Фрісо Емонса, і завдяки цьому українець пробився до півфіналу.
У наступному раунді Гандей фінішував четвертим у своєму забігу та вийшов до "малого фіналу".
У втішному фіналі українець став сьомим із часом 2:37.184. У підсумковому протоколі він посів 16-те місце — це найкращий результат українських шорт-трекістів на Олімпіадах.
У Мілані Гандей також виступить на дистанції 500 метрів: кваліфікація запланована на 16 лютого.
