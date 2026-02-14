Видео
Україна
Впервые в истории украинец прошел в финал ОИ в шорт-треке — это рекорд

Впервые в истории украинец прошел в финал ОИ в шорт-треке — это рекорд

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 23:59
Гандей показал исторический результат в шорт-треке на ОИ
Олег Гандей. Фото: Reuters

В шорт-треке состоялись квалификационные заезды на 1500 метров среди мужчин. Украину на дистанции представлял Олег Гандей.

Украинцу удалось показать исторический результат для украинского шорт-трека, сообщил портал Новини.LIVE.

Олег Гандей
Заезд в шорт-треке на 1500 метров. Фото: Reuters

Историческое достижение Гандея

Гандей, для которого это был дебют на Олимпиаде, начал выступления с четвертьфинала и на этой стадии попал в завал. После просмотра эпизода судьи дисквалифицировали нидерландца Фрисо Эмонса, и благодаря этому украинец пробился в полуфинал.

В следующем раунде Гандей финишировал четвертым в своем забеге и вышел в "малый финал".

В утешительном финале украинец стал седьмым со временем 2:37.184. В итоговом протоколе он занял 16-е место - это лучший результат украинских шорт-трекистов на Олимпиадах.

В Милане Гандей также выступит на дистанции 500 метров: квалификация запланирована на 16 февраля.

Напомним, ранее Кирилл Марсак рассказал о проблемах на Олимпиаде.

Также стало известно, что организаторы Олимпийских игр-2026 могли употреблять цензуру против украинцев.

олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Шорт-трек Олег Гандей
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
