Гандей показал исторический результат в шорт-треке на ОИ

Впервые в истории украинец прошел в финал ОИ в шорт-треке — это рекорд
В шорт-треке состоялись квалификационные заезды на 1500 метров среди мужчин. Украину на дистанции представлял Олег Гандей.
Украинцу удалось показать исторический результат для украинского шорт-трека, сообщил портал Новини.LIVE.
Историческое достижение Гандея
Гандей, для которого это был дебют на Олимпиаде, начал выступления с четвертьфинала и на этой стадии попал в завал. После просмотра эпизода судьи дисквалифицировали нидерландца Фрисо Эмонса, и благодаря этому украинец пробился в полуфинал.
В следующем раунде Гандей финишировал четвертым в своем забеге и вышел в "малый финал".
В утешительном финале украинец стал седьмым со временем 2:37.184. В итоговом протоколе он занял 16-е место - это лучший результат украинских шорт-трекистов на Олимпиадах.
В Милане Гандей также выступит на дистанции 500 метров: квалификация запланирована на 16 февраля.
Напомним, ранее Кирилл Марсак рассказал о проблемах на Олимпиаде.
Также стало известно, что организаторы Олимпийских игр-2026 могли употреблять цензуру против украинцев.
Читайте Новини.LIVE!