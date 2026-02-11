ISU заборонив на Олімпіаді шолом Олега Гандея з цитатою Ліни Костенко

Олег Гандей. Фото: instagram.com/handeioleh

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) уже заборонив трьом українським спортсменам використовувати власні шоломи. Раніше стало відомо про рішення щодо Владислава Гераскевича та Катерини Коцар.

Також проблеми виникли в Олега Гандея, повідомляє портал "Суспільне Спорт".

Олег Гандей. Фото: НОК України

Третього українського спортсмена звинуватили в політиці на Олімпіаді

Як стало відомо, український шорттрекіст Гандей змушений змінити екіпірування через заборону його шолома. Рішення ухвалив Міжнародний союз ковзанярів (ISU), який не дозволив спортсмену виступати із цитатою Ліни Костенко.

Під час обов’язкової перевірки екіпірування організатори визнали напис на його шоломі "політичним гаслом". Йдеться про слова: "Там, де героїзм, там немає остаточної поразки". Спортсмен пояснив, що це мотиваційна цитата, однак після перевірки йому повідомили про необхідність заміни шолома.

Таким чином Гандей став третім українським атлетом на цих Іграх, якому заборонили виступати у власному екіпіруванні.

За словами спортсмена, рішення надійшло за кілька днів до старту Олімпіади. Заборону виніс саме ISU, а не Міжнародний олімпійський комітет.

Першим стартом Гандея на Іграх стане дистанція 1500 метрів, яка відбудеться 14 лютого.

