Головна Олімпіада МОК заборонив ще одній українській спортсменці демонструвати шолом

МОК заборонив ще одній українській спортсменці демонструвати шолом

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 15:05
Новий скандал на Олімпіаді — МОК ввів заборону для українки Коцар
Катерина Коцар під час виступу. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Українська фристайлістка Катерина Коцар повідомила, що отримала заборону на використання свого шолома з написом Be brave like Ukrainians перед стартом Олімпіади-2026. За її словами, рішення ухвалив саме Міжнародний олімпійський комітет, розцінивши напис як політичну агітацію.

Через це спортсменці довелося тимчасово змінити екіпірування, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінку спортсменки в Instagram.

Читайте також:

Катерина Коцар повідомила, що ситуація, яка склалася, особливо болюча для неї на тлі історії зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якому також заборонили виступати в шоломі з портретами загиблих українських атлетів. Спортсменка зазначила, що в його випадку, як і в її власному, не йдеться про порушення технічних норм змагань.

Екатерина Коцар
Катерина Коцар на трасі. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Конфлікт Коцар і МОК

Фристайлістка наголосила, що такі обмеження виходять не від профільної федерації, а саме від МОК. Вона нагадала, що виступає в цьому шоломі з 2022 року на міжнародних стартах, і раніше жодних претензій до напису не виникало. У дисциплінах зимових видів спорту зображення та символи на шоломах давно стали частиною візуальної культури атлетів.

Екатерина Коцар
Катерина Коцар та її шолом. Фото: instagram.com/fisparkandpipe/

"Ця історія стосується і мене особисто, бо перед Іграми я також отримала заборону на свій шолом. Зараз тимчасово виступаю в іншому, але це не рішення назавжди. Я не збираюся відмовлятися від нього далі, адже з цим шоломом я виступаю вже кілька років та продовжую нести цей посил по всьому світу", — заявила Коцар.

спорт МОК Фристайл Олімпійські ігри-2026 Катерина Коцар
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
