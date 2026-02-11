Видео
МОК запретил еще одной украинской спортсменке демонстрировать шлем

МОК запретил еще одной украинской спортсменке демонстрировать шлем

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 15:05
Новый скандал на Олимпиаде — МОК ввел запрет для украинки Коцар
Екатерина Коцар во время выступления. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар сообщила, что получила запрет на использование своего шлема с надписью Be brave like Ukrainians перед стартом Олимпиады-2026. По ее словам, решение принял именно Международный олимпийский комитет, расценив надпись как политическую агитацию.

Из-за этого спортсменке пришлось временно сменить экипировку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу спортсменки в Instagram.

Читайте также:

Екатерина Коцар сообщила, что сложившаяся ситуация особенно болезненна для нее на фоне истории со скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которому также запретили выступать в шлеме с портретами погибших украинских атлетов. Спортсменка отметила, что в его случае, как и в ее собственном, речь не идет о нарушении технических норм соревнований. 

Екатерина Коцар
Екатерина Коцар на трассе. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Конфликт Коцар и МОК

Фристайлистка подчеркнула, что подобные ограничения исходят не от профильной федерации, а именно от МОК. Она напомнила, что выступает в этом шлеме с 2022 года на международных стартах, и ранее никаких претензий к надписи не возникало. В дисциплинах зимних видов спорта изображения и символы на шлемах давно стали частью визуальной культуры атлетов. 

Екатерина Коцар
Екатерина Коцар и ее шлем. Фото: instagram.com/fisparkandpipe/

"Эта история касается и меня лично, потому что перед Играми я также получила запрет на свой шлем. Сейчас временно выступаю в другом, но это не решение навсегда. Я не собираюсь отказываться от него дальше, ведь с этим шлемом я выступаю уже несколько лет и продолжаю нести этот посыл по всему миру", — заявила Коцар. 

Напомним, украинский чемпион Александр Усик отложил мечту ради объединения поясов в супертяжелом весе. 

Бывший тренер "Реала" Хаби Алонсо уже летом возглавит новую команду, он уже заключил соглашение. 

спорт МОК Фристайл Олимпийские игры-2026 Катерина Коцар
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
