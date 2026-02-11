Видео
Третьему украинскому спортсмену запретили патриотический шлем на ОИ-2026

Третьему украинскому спортсмену запретили патриотический шлем на ОИ-2026

Дата публикации 11 февраля 2026 20:32
ISU запретил на Олимпиаде шлем Олега Гандея с цитатой Лины Костенко
Олег Гандей. Фото: instagram.com/handeioleh

Международный олимпийский комитет (МОК) уже запретил трем украинским спортсменам использовать собственные шлемы. Ранее стало известно о решении в отношении Владислава Гераскевича и Катерины Коцар.

Также проблемы возникли у Олега Гандея, сообщает портал "Суспільне Спорт".

Читайте также:
Олег Гандей
Олег Гандей. Фото: НОК Украины

Третьего украинского спортсмена обвинили в политике на Олимпиаде

Как стало известно, украинский шорттрекист Гандей вынужден сменить экипировку из-за запрета его шлема. Решение принял Международный союз конькобежцев (ISU), который не позволил спортсмену выступать с цитатой Лины Костенко.

Во время обязательной проверки экипировки организаторы признали надпись на его шлеме "политическим лозунгом". Речь идет о словах: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Спортсмен объяснил, что это мотивационная цитата, однако после проверки ему сообщили о необходимости замены шлема.

Таким образом Гандей стал третьим украинским атлетом на этих Играх, которому запретили выступать в собственной экипировке.

По словам спортсмена, решение поступило за несколько дней до старта Олимпиады. Запрет вынес именно ISU, а не Международный олимпийский комитет.

Первым стартом Гандея на Играх станет дистанция 1500 метров, которая состоится 14 февраля.

Напомним, ранее россияне показали, как Словакия помогает им проносить флаги на арены ОИ-2026.

Чемпион мира по боксу Александр Усик раскрыл историю о предложении от Сталоне.

олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Шорт-трек Олег Гандей
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
