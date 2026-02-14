Українці не вийшли у фінал стрибків із великого трампліна

Євген Марусяк. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Італії відбулася кваліфікація у стрибках із великого трампліна. На цій стадії виступили українці Євген Марусяк та Віталій Калініченко.

Обидва українці не змогли пройти цю стадію, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Віталій Калініченко. Фото: Reuters

Як українці стрибали з великого трампліна

У першому раунді Калініченко приземлився на позначці 120,5 метра та отримав 103,4 бала. Марусяк стрибнув на 124,5 метра, за що судді виставили 108,6 бала. Обом українцям не вистачило результату для потрапляння до топ-30, які продовжать боротьбу за нагороди у фінальному раунді.

У підсумковому протоколі Марусяк посів 42-ге місце, Калініченко — 45-те. Вирішальні стрибки розпочнуться о 20:57.

У Марусяка та Калініченка залишився лише один старт на турнірі — виступ у суперкоманді 16 лютого.

Нагадаємо, раніше український фігурист Кирило Марсак заявив, що росіяни завадили йому краще виступити.

Також стало відомо, що організатори Олімпіади-2026 могли спеціально не показувати українських спортсменів.