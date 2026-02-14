Відео
Головна Олімпіада День 8 — на арену ОІ-2026 повертаються біатлоністи та стрибуни з трампліна

День 8 — на арену ОІ-2026 повертаються біатлоністи та стрибуни з трампліна

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 10:48
Україна на ОІ-2026: розклад виступів на 14 лютого
Віталій Калініченко. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні 14 лютого стартує восьмий змагальний день. У боротьбі за медалі також змагатимуться українські атлети.

Загалом представники олімпійської збірної України виступлять у п'яти дисциплінах, повідомив портал Новини.LIVE.

Що чекає на українців у восьмий день Олімпіади

Першим у боротьбу вступить гірськолижник Дмитро Шеп’юк. О 11:00 він стартує у першому заїзді гігантського слалому серед чоловіків. Попередні його старти на цих ОІ завершились невдало.

О 13:00 відбудеться жіноча естафета 4×7,5 км у лижних перегонах. На старт вийде збірна України, яка змагатиметься за місце в підсумковому протоколі командної дисципліни.

Біатлонна програма розпочнеться о 15:45 жіночим спринтом на 7,5 км. Україну представлять Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Олена Городна та Юлія Джима.

У стрибках з трампліна о 18:30 заплановано пробний раунд індивідуальних змагань серед чоловіків за участю Віталія Калініченка та Євгена Марусяка. Перший змагальний раунд стартує о 19:45.

Завершить день шорт-трек: о 21:15 Олег Гандей виступить у чвертьфіналі на дистанції 1500 метрів.

олімпіада зимові види спорту Євген Марусяк Віталій Калініченко Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
