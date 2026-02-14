Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада День 8 — на арену ОИ-2026 возвращаются биатлонисты и прыгуны с трамплина

День 8 — на арену ОИ-2026 возвращаются биатлонисты и прыгуны с трамплина

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 10:48
Украина на ОИ-2026: расписание выступлений на 14 февраля
Виталий Калиниченко. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине 14 февраля стартует восьмой соревновательный день. В борьбе за медали также будут соревноваться украинские атлеты.

В целом представители олимпийской сборной Украины выступят в пяти дисциплинах, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Юлия Джима
Юлия Джима, фото: Reuters

Что ждет украинцев в восьмой день Олимпиады

Первым в борьбу вступит горнолыжник Дмитрий Шепьюк. В 11:00 он стартует в первом заезде гигантского слалома среди мужчин. Предыдущие его старты на этих ОИ завершились неудачно.

В 13:00 состоится женская эстафета 4×7,5 км в лыжных гонках. На старт выйдет сборная Украины, которая будет бороться за место в итоговом протоколе командной дисциплины.

Биатлонная программа начнется в 15:45 женским спринтом на 7,5 км. Украину представят Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Юлия Джима.

В прыжках с трамплина в 18:30 запланирован пробный раунд индивидуальных соревнований среди мужчин с участием Виталия Калиниченко и Евгения Марусяка. Первый соревновательный раунд стартует в 19:45.

Завершит день шорт-трек: в 21:15 Олег Гандей выступит в четвертьфинале на дистанции 1500 метров.

Напомним, ранее Кирилл Марсак рассказал, почему провалился в произвольной программе на Олимпийских играх.

Также стало известно, что организаторы Олимпиады могли взять под цензуру акции в поддержку Владислава Гераскевича.

олимпиада зимние виды спорта Евгений Марусяк Виталий Калиниченко Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации