Украина на ОИ-2026: расписание выступлений на 14 февраля

Виталий Калиниченко. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине 14 февраля стартует восьмой соревновательный день. В борьбе за медали также будут соревноваться украинские атлеты.

В целом представители олимпийской сборной Украины выступят в пяти дисциплинах, сообщил портал Новини.LIVE.

Юлия Джима, фото: Reuters

Что ждет украинцев в восьмой день Олимпиады

Первым в борьбу вступит горнолыжник Дмитрий Шепьюк. В 11:00 он стартует в первом заезде гигантского слалома среди мужчин. Предыдущие его старты на этих ОИ завершились неудачно.

В 13:00 состоится женская эстафета 4×7,5 км в лыжных гонках. На старт выйдет сборная Украины, которая будет бороться за место в итоговом протоколе командной дисциплины.

Биатлонная программа начнется в 15:45 женским спринтом на 7,5 км. Украину представят Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Юлия Джима.

В прыжках с трамплина в 18:30 запланирован пробный раунд индивидуальных соревнований среди мужчин с участием Виталия Калиниченко и Евгения Марусяка. Первый соревновательный раунд стартует в 19:45.

Завершит день шорт-трек: в 21:15 Олег Гандей выступит в четвертьфинале на дистанции 1500 метров.

