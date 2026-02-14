Украинцы не вышли в финал прыжков с большого трамплина

Евгений Марусяк. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Италии состоялась квалификация в прыжках с большого трамплина. На этой стадии выступили украинцы Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.

Оба украинца не смогли пройти эту стадию, сообщил портал Новини.LIVE.

Виталий Калиниченко. Фото: Reuters

Как украинцы прыгали с большого трамплина

В первом раунде Калиниченко приземлился на отметке 120,5 метра и получил 103,4 балла. Марусяк прыгнул на 124,5 метра, за что судьи выставили 108,6 балла. Обоим украинцам не хватило результата для попадания в топ-30, которые продолжат борьбу за награды в финальном раунде.

В итоговом протоколе Марусяк занял 42-е место, Калиниченко — 45-е. Решающие прыжки начнутся в 20:57.

У Марусяка и Калиниченко остался только один старт на турнире — выступление в суперкоманде 16 февраля.

