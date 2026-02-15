Коцар — в финале ОИ-2026: исторический прорыв Украины в биг-эйре

Коцар сенсационно выступила на Олимпиаде и обновила национальный рекорд
На Олимпийских играх прошли квалификационные соревнования во фристайле. Женщины соревновались в дисциплине биг-эйр.
Украину на этом этапе представляла Катерина Коцар, сообщил портал Новини.LIVE.
Коцар установила рекорд
Украинка пробилась в финал, завершив квалификацию на 11-й позиции.
В финал проходили 12 спортсменок по сумме двух лучших попыток из трех. Именно стабильность в первых двух прыжках позволила Коцар оказаться среди финалисток.
В дебютной попытке украинка выполнила двойное сальто с вращением влево и мьют-гребом, продемонстрировав три полных оборота. Во втором прыжке она зашла с проезда спиной и выполнила мисти-флип с двумя с половиной оборотами и сейфти-гребом.
В третьей попытке Коцар усложнила программу, но упала во время приземления.
Самую высокую оценку в квалификации получила канадка Меган Олдем — 171,75 балла.
Для Украины это первый в истории олимпийский финал в биг-эйре.
