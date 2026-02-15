Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Коцар сенсационно выступила на Олимпиаде и обновила национальный рекорд

Коцар сенсационно выступила на Олимпиаде и обновила национальный рекорд

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 00:51
Коцар — в финале ОИ-2026: исторический прорыв Украины в биг-эйре
Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олимпийских играх прошли квалификационные соревнования во фристайле. Женщины соревновались в дисциплине биг-эйр.

Украину на этом этапе представляла Катерина Коцар, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Катерина Коцар
Катерина Коцар. Фото: Reuters

Коцар установила рекорд

Украинка пробилась в финал, завершив квалификацию на 11-й позиции.

В финал проходили 12 спортсменок по сумме двух лучших попыток из трех. Именно стабильность в первых двух прыжках позволила Коцар оказаться среди финалисток.

В дебютной попытке украинка выполнила двойное сальто с вращением влево и мьют-гребом, продемонстрировав три полных оборота. Во втором прыжке она зашла с проезда спиной и выполнила мисти-флип с двумя с половиной оборотами и сейфти-гребом.

В третьей попытке Коцар усложнила программу, но упала во время приземления.

Самую высокую оценку в квалификации получила канадка Меган Олдем — 171,75 балла.

Для Украины это первый в истории олимпийский финал в биг-эйре.

Напомним, также впервые в истории украинец прошел в финал в шорт-треке.

Украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал о проблемах на Олимпиаде из-за россиян.

олимпиада Фристайл зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Катерина Коцар биг-эйр
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации