Коцар — в финале ОИ-2026: исторический прорыв Украины в биг-эйре

На Олимпийских играх прошли квалификационные соревнования во фристайле. Женщины соревновались в дисциплине биг-эйр.

Украину на этом этапе представляла Катерина Коцар, сообщил портал Новини.LIVE.

Катерина Коцар. Фото: Reuters

Коцар установила рекорд

Украинка пробилась в финал, завершив квалификацию на 11-й позиции.

В финал проходили 12 спортсменок по сумме двух лучших попыток из трех. Именно стабильность в первых двух прыжках позволила Коцар оказаться среди финалисток.

В дебютной попытке украинка выполнила двойное сальто с вращением влево и мьют-гребом, продемонстрировав три полных оборота. Во втором прыжке она зашла с проезда спиной и выполнила мисти-флип с двумя с половиной оборотами и сейфти-гребом.

В третьей попытке Коцар усложнила программу, но упала во время приземления.

Самую высокую оценку в квалификации получила канадка Меган Олдем — 171,75 балла.

Для Украины это первый в истории олимпийский финал в биг-эйре.

