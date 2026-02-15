Коцар освідчилися на ОІ-2026 після виходу у фінал

Катерина Коцар отримала пропозицію. Фото: Reuters

Українська фристайлістка Катерина Коцар в дисципліні біг-ейр пройшла в фінал. Це досягнення стало найкращим в історії України в цій дисципліні.

Після виступу Катерина ще й отримала пропозицію руки та серця, повідомив портал Новини.LIVE.

Катерина отримала максимум хороших емоцій

Коцар посіла 11-те місце у кваліфікації і пробилась у фінал біг-ейру.

Після останньої спроби коханий Катерини освідчився їй. Спортсменка відповіла на пропозицію згодою.

Катерина Коцар з нареченим. Фото: Reuters

Про коханого дівчини мало відомо, але в мережі згадувалося, що він військовий.

Коцар в понеділок, 16 лютого, о 20:30 почне перший в історії фінал України у біг-ейрі.

Напередодні стартів Міжнародний олімпійський комітет не дозволив Коцар виступати в шоломі з написом Be brave like Ukrainians. За словами спортсменки, у МОК розцінили цей напис як пропаганду та вимагали змінити екіпірування перед виходом на старт.

