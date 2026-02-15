Відео
Головна Олімпіада Коцар після виступу на Олімпіаді отримала пропозицію руки та серця

Коцар після виступу на Олімпіаді отримала пропозицію руки та серця

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 08:26
Коцар освідчилися на ОІ-2026 після виходу у фінал
Катерина Коцар отримала пропозицію. Фото: Reuters

Українська фристайлістка Катерина Коцар в дисципліні біг-ейр пройшла в фінал. Це досягнення стало найкращим в історії України в цій дисципліні.

Після виступу Катерина ще й отримала пропозицію руки та серця, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Катерина отримала максимум хороших емоцій

Коцар посіла 11-те місце у кваліфікації і пробилась у фінал біг-ейру.

Після останньої спроби коханий Катерини освідчився їй. Спортсменка відповіла на пропозицію згодою.

Катерина Коцар
Катерина Коцар з нареченим. Фото: Reuters

Про коханого дівчини мало відомо, але в мережі згадувалося, що він військовий.

Коцар в понеділок, 16 лютого, о 20:30 почне перший в історії фінал України у біг-ейрі.

Напередодні стартів Міжнародний олімпійський комітет не дозволив Коцар виступати в шоломі з написом Be brave like Ukrainians. За словами спортсменки, у МОК розцінили цей напис як пропаганду та вимагали змінити екіпірування перед виходом на старт.

Нагадаємо, український фігурист Кирило Марсак зізнався, що росіяни завадили йому зібратися на виступ.

Також раніше українці встановили рекорд у шорт-треку.

олімпіада пропозиція руки і серця Фристайл зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Катерина Коцар біг-ейр
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
