Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Коцар после выступления на Олимпиаде получила предложение руки и сердца

Коцар после выступления на Олимпиаде получила предложение руки и сердца

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 08:26
Коцарь сделал предложение на ОИ-2026 после выхода в финал
Екатерина Коцар получила предложение. Фото: Reuters

Украинская фристайлистка Катерина Коцар в дисциплине биг-эйр прошла в финал. Это достижение стало лучшим в истории Украины в этой дисциплине.

После выступления Катерина еще и получила предложение руки и сердца, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Катерина получила максимум хороших эмоций

Коцар заняла 11-е место в квалификации и пробилась в финал биг-эйра.

После последней попытки возлюбленный Катерины сделал ей предложение руки и сердца. Спортсменка ответила на предложение согласием.

Катерина Коцар
Екатерина Коцар с женихом. Фото: Reuters

О возлюбленном девушки мало известно, но в сети упоминалось, что он военный.

Коцар в понедельник, 16 февраля, в 20:30 начнет первый в истории финал Украины в биг-эйре.

Накануне стартов Международный олимпийский комитет не разрешил Коцар выступать в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians. По словам спортсменки, в МОК расценили эту надпись как пропаганду и требовали изменить экипировку перед выходом на старт.

Напомним, украинский фигурист Кирилл Марсак признался, что россияне помешали ему собраться на выступление.

Также ранее украинцы установили рекорд в шорт-треке.

олимпиада предложение руки и сердца Фристайл зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Катерина Коцар биг-эйр
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации