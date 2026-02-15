Коцарь сделал предложение на ОИ-2026 после выхода в финал

Коцар после выступления на Олимпиаде получила предложение руки и сердца
Украинская фристайлистка Катерина Коцар в дисциплине биг-эйр прошла в финал. Это достижение стало лучшим в истории Украины в этой дисциплине.
После выступления Катерина еще и получила предложение руки и сердца, сообщил портал Новини.LIVE.
Катерина получила максимум хороших эмоций
Коцар заняла 11-е место в квалификации и пробилась в финал биг-эйра.
После последней попытки возлюбленный Катерины сделал ей предложение руки и сердца. Спортсменка ответила на предложение согласием.
О возлюбленном девушки мало известно, но в сети упоминалось, что он военный.
Коцар в понедельник, 16 февраля, в 20:30 начнет первый в истории финал Украины в биг-эйре.
Накануне стартов Международный олимпийский комитет не разрешил Коцар выступать в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians. По словам спортсменки, в МОК расценили эту надпись как пропаганду и требовали изменить экипировку перед выходом на старт.
