Коцарь сделал предложение на ОИ-2026 после выхода в финал

Екатерина Коцар получила предложение. Фото: Reuters

Украинская фристайлистка Катерина Коцар в дисциплине биг-эйр прошла в финал. Это достижение стало лучшим в истории Украины в этой дисциплине.

После выступления Катерина еще и получила предложение руки и сердца, сообщил портал Новини.LIVE.

Катерина получила максимум хороших эмоций

Коцар заняла 11-е место в квалификации и пробилась в финал биг-эйра.

После последней попытки возлюбленный Катерины сделал ей предложение руки и сердца. Спортсменка ответила на предложение согласием.

Екатерина Коцар с женихом. Фото: Reuters

О возлюбленном девушки мало известно, но в сети упоминалось, что он военный.

Коцар в понедельник, 16 февраля, в 20:30 начнет первый в истории финал Украины в биг-эйре.

Накануне стартов Международный олимпийский комитет не разрешил Коцар выступать в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians. По словам спортсменки, в МОК расценили эту надпись как пропаганду и требовали изменить экипировку перед выходом на старт.

