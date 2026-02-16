Видео
Гераскевич создаст фонд помощи семьям погибших украинских спортсменов

Гераскевич создаст фонд помощи семьям погибших украинских спортсменов

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 12:23
Гераскевич продолжил историю шлема памяти и помогает семьям спортсменов
Владислав Гераскевич в Италии. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич объявил о запуске проекта финансовой поддержки семей погибших украинских спортсменов. Участник Олимпиады-2026 подчеркнул, что инициатива станет продолжением истории со "шлемом памяти".

Именно из-за этого Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Владислава. 

Читайте также:

После отклоненной апелляции в Спортивном арбитражном суде спортсмен не ограничился юридической борьбой. Владислав Гераскевич выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, напомнив международной аудитории о цене войны для украинского спорта, а также получил орден Свободы из рук президента Украины за свою позицию. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич (справа) с отцом Михаилом. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Проект Гераскевича с международной поддержкой

По словам украинского спортсмена, речь идет о создании постоянного фонда, который позволит системно помогать семьям погибших атлетов. Первым шагом станет международный сбор средств совместно с немецкой инициативой Athletes for Ukraine. В перспективе проект планируют расширить, чтобы поддержка охватывала не только семьи спортсменов, изображенных на его шлеме.

"Мы запускаем сбор средств вместе с немецкой организацией, которая объединяет спортсменов. Хотим создать постоянный фонд, чтобы помогать семьям погибших атлетов и поддерживать их на регулярной основе. На шлеме было всего 24 семьи, но на самом деле погибших спортсменов гораздо больше, и мы должны помнить об этом", — заявил Гераскевич. 

спорт спортсмены Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
