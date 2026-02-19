Гераскевич назвал изменой отношение к нему спортивного сообщества

Владислав Гераскевич отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич признался, что не уверен в продолжении карьеры после решения Спортивного арбитражного суда. Спортсмен не скрывает разочарования.

Гераскевич чувствует себя преданным системой, частью которой оставался многие годы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Сніданок 1+1".

Реклама

Читайте также:

Вопрос о будущем знаменосца сборной Украины на Олимпиае-2026 остается открытым. Владислав Гераскевич подчеркнул, что ему сложно принять ситуацию, в которой он оказался после дисквалификации, и добавил, что сомневается, хочет ли дальше быть частью международного скелетонного сообщества.

Знаменитый шлем Гераскевича. Фото: УНИАН

Гераскевич настроен серьезно

Отдельно спортсмен остановился на самом решении CAS, указав на противоречия в формулировках. Украинец считает, что в документе есть моменты, которые не согласуются между собой, а сама логика аргументации вызывает вопросы. При этом Гераскевич дал понять, что юридическая борьба еще не завершена и команда готова идти дальше.

"Пока что это вопрос в воздухе. Хочу ли я продолжать быть частью этой семьи, которая меня предала? И это очень большое сомнение. В решении CAS есть вещи, которые просто не сходятся между собой, они противоречат друг другу, и это выглядит абсурдно. Мы будем продолжать бороться в судах, потому что я с первых дней говорил, что нарушения не было, и мне так и не объяснили, какое правило я якобы нарушил", — заявил Гераскевич.

Напомним, в лыжной эстафете на Олимпиаде в Италии неожиданно приняла участие собака редкой породы.

Кандидат в президенты "Барселоны" собирается вернуть в каталонский клуб аргентинского футболиста Лионеля Месси.