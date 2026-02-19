Видео
Главная Олимпиада Собака, участвовавшая в Олимпиаде, оказалась почти волком

Собака, участвовавшая в Олимпиаде, оказалась почти волком

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 11:27
Чехословацкая волчья собака едва не сорвала Олимпиаду-2026
Собака на Олимпиаде-2026. Фото: Reuters

Курьезный эпизод произошел во время лыжного командного спринта на Олимпиаде-2026 в Италии. На финишную прямую неожиданно выбежал пес породы чехословацкий влчак.

Он несколько секунд бежал параллельно спортсменкам, оказавшись в самом центре телевизионной трансляции, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Позже выяснилось, что собака принадлежит сотруднице, проживающей неподалеку от трассы. По словам хозяйки, утром питомец вел себя необычно тревожно и пытался пойти следом, когда она уходила. Животное, по ее признанию, упрямое, но очень привязано к людям и всегда стремится быть рядом. 

Собака на Олимпиаде-2026
Неожиданный участник командного спринта. Фото: скриншот Reuters

Реакция спортсменок на собаку

Лыжница Тина Ханджич, рядом с которой пробежал пес, после финиша призналась, что сначала не поняла, что происходит. "Поначалу думала: что происходит, у меня что, галлюцинации?" — сказала спортсменка, отметив, что момент оказался неожиданным, но обошелся без последствий. 

Собака на Олимпиаде-2026
Пес тоже пробежал часть дистанции. Фото: скриншот Reuters

Организаторы Олимпийских игр быстро убрали животное с трассы, и гонка продолжилась без остановок. Судьи подтвердили, что инцидент не повлиял на результаты соревнований, однако видео с неожиданным "участником" разошлось по соцсетям и стало одним из самых обсуждаемых эпизодов дня на Играх. 

Напомним, другой курьез Олимпиады в Италии произоел с норвежским лыжником, который неожиданно оказался в лесу. 

Украинская олимпийская команда на Игра-2026 пока не завоевала ни одной медали, но установила целый ряд важных достижений. 

спорт курьез Лыжный спорт собака Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
