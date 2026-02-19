Украина 18 февраля осталась без финалов на Олимпиаде

Украинская биатлонистка Юлия Джима. Фото: Reuters

Сборная Украины провела очередной соревновательный день на Олимпиаде-2026 без выходов в решающие стадии в нескольких видах спорта. Команда стартовала в лыжных гонках, фристайле, горнолыжном спорте, биатлоне и шорт-треке.

Представительство сине-желтой команды насчитывало 14 атлетов, сообщает портал Новини.LIVE.

Дарья Чалык на стрельбище. Фото: Reuters

Украинцы в 12-й день Олимпиады

В квалификации женского командного спринта Украина стала 20-й. София Шкатула после этапа Анастасии Никон подняла команду на одну позицию, однако этого не хватило для попадания в топ-15. В мужском командном спринте Дмитрий Драгун и Александр Лисогор финишировали 23-ми.

В женской лыжной акробатике ни одна из украинок не вышла в финал. Ближайшей к проходной зоне была Ангелина Брыкина — 13-е место (79,84 балла), всего 0,18 балла до топ-12. Диана Яблонская стала 18-й, Нелли Попович — 19-й, Оксана Яцюк — 20-й.

Анастасия Шепиленко в горнолыжном слаломе не финишировала в заключительной попытке. Это был ее последний старт на Играх.

В биатлонной эстафете Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Дарья Чалык заняли девятое место. Впереди для Украины остается только мужской масстарт 20 февраля.

В шорт-треке Олег Гандей завершил четвертьфинал на дистанции 500 м четвертым и не пробился в полуфинал, соревнуясь с травмой.

