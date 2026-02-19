Україна завершила 12-й день без медалей на ОІ

Українська біатлоністка Юлія Джима. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов 12-й змагальний день. В основній програмі дня стартували й українські атлети.

Представництво синьо-жовтої команди налічувало 14 атлетів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Дарина Чалик на стрільбищі. Фото: Reuters

Українці в 12-й день Олімпіади

У кваліфікації жіночого командного спринту Україна стала 20-ю. Софія Шкатула після етапу Анастасії Нікон підняла команду на одну позицію, однак цього не вистачило для потрапляння до топ-15. У чоловічому командному спринті Дмитро Драгун та Олександр Лісогор фінішували 23-ми.

У жіночій лижній акробатиці жодна з українок не вийшла до фіналу. Найближчою до прохідної зони була Ангеліна Брикіна — 13-те місце (79,84 бала), лише 0,18 бала до топ-12. Діана Яблонська стала 18-ю, Неллі Попович — 19-ю, Оксана Яцюк — 20-ю.

Анастасія Шепіленко у гірськолижному слаломі не фінішувала у заключній спробі. Це був її останній старт на Іграх.

У біатлонній естафеті Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Дарина Чалик посіли дев’яте місце. Попереду для України залишається лише чоловічий масстарт 20 лютого.

У шорт-треку Олег Гандей завершив чвертьфінал на дистанції 500 м четвертим і не пробився до півфіналу, змагаючись із травмою.

