Україна без медалей у 11-й день ОІ-2026 — як висупили

Тарас Лесюк під час естафети. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов 11-й змагальний день. В програмі дня стартували шестеро українських спортсменів у двох видах спорту.

Представники синьо-жовтої команди через негоду не стартували в лижній акробатиці, повідомляє портал Новини.LIVE.

Дмитро Мазурчук. Фото: Reuters

Як виступили українські спортсмени

У вівторок, 17 лютого, українські спортсмени провели змагальний день без медальних результатів. Частина стартів була зірвана через погодні умови.

Через сильний снігопад організатори перенесли кваліфікацію з лижної акробатики. Жіночий відбір та фінал відбудуться 18 лютого, а чоловічі змагання заплановані на 19 лютого. Таким чином вісім українських фристайлістів були змушені відкласти свій старт.

У лижному двоборстві Дмитро Мазурчук посів 30-те місце, а Олександр Шумбарець — 31-ше. Для обох це другий виступ на Іграх, попереду ще командне змагання.

Натомість у чоловічій біатлонній естафеті Україна фінішувала 16-ю. Команда йшла шостою перед заключним етапом, однак втратила десять позицій і показала найгірший результат в естафетах з 1998 року.

