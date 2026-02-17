Японія вперше взяла золото в парному катанні на Олімпійських Іграх

Рюїчі Кіхарі (ліворуч) та Ріку Міура радіють перемозі. Фото: Reuters/Claudia Greco

У парному турнірі з фігурного катання розгорнулася справжня спортивна драма, яка змінила розклад за один вечір. Японська пара Ріку Міура та Рюїчі Кіхарі розпочинала довільну програму лише з п'ятої позиції.

Ця пара виглядала претендентом на боротьбу за подіум, але не на "золото", повідомляє портал Новини.LIVE.

Після короткої програми японців відділяли від лідерів відчутні бали, а помилка в одному з елементів змусила багатьох списати пару з числа фаворитів. Але в довільній все склалося інакше. Прокат вийшов цілісним, емоційним та технічно чистим, без нервових пауз і порятунків на останніх секундах.

Елемент програми японської пари. Фото: Reuters/Claudia Greco

Міура і Кіхарі переписали історію

Кульмінація вечора настала разом з оцінками. Судді виставили бали, які дали змогу Міурі та Кіхарі піднятися відразу на чотири позиції. Камбек виявився повним: з п'ятого місця до вершини олімпійського п'єдесталу.

Рюїчі Кіхарі та Ріку Міура. Фото: Reuters/Claudia Greco

Підсумковий п'єдестал у парному катанні

Ріку Міура та Рюїчі Кіхарі (Японія) — історичне перше олімпійське "золото" Японії в парному катанні (231,24 бала) Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава (Грузія) — перша в історії зимових Ігор медаль для Грузії у фігурному катанні (221,75) Мінерва Фаб'єн Хазе — Нікіта Володін (Німеччина) - "бронза" з підсумком 219,09 бала.

Це "золото" стало історичним для Японії в парному катанні. Країна, традиційно сильна в одиночних дисциплінах, нарешті здобула головний титул і в дуетах.

