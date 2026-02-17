Японія вперше взяла золото в парному катанні на Олімпійських Іграх

Драма у фігурному катанні на Олімпіаді — історичне золото Японії
У парному турнірі з фігурного катання розгорнулася справжня спортивна драма, яка змінила розклад за один вечір. Японська пара Ріку Міура та Рюїчі Кіхарі розпочинала довільну програму лише з п'ятої позиції.
Ця пара виглядала претендентом на боротьбу за подіум, але не на "золото", повідомляє портал Новини.LIVE.
Після короткої програми японців відділяли від лідерів відчутні бали, а помилка в одному з елементів змусила багатьох списати пару з числа фаворитів. Але в довільній все склалося інакше. Прокат вийшов цілісним, емоційним та технічно чистим, без нервових пауз і порятунків на останніх секундах.
Міура і Кіхарі переписали історію
Кульмінація вечора настала разом з оцінками. Судді виставили бали, які дали змогу Міурі та Кіхарі піднятися відразу на чотири позиції. Камбек виявився повним: з п'ятого місця до вершини олімпійського п'єдесталу.
Підсумковий п'єдестал у парному катанні
- Ріку Міура та Рюїчі Кіхарі (Японія) — історичне перше олімпійське "золото" Японії в парному катанні (231,24 бала)
- Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава (Грузія) — перша в історії зимових Ігор медаль для Грузії у фігурному катанні (221,75)
- Мінерва Фаб'єн Хазе — Нікіта Володін (Німеччина) - "бронза" з підсумком 219,09 бала.
Це "золото" стало історичним для Японії в парному катанні. Країна, традиційно сильна в одиночних дисциплінах, нарешті здобула головний титул і в дуетах.
