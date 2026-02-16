На Олімпіаді росіяни опинилися у 8 із 19 пар у фігурному катанні

Нікіта Володін та Мінерва Фаб'єнн Хазе з Німеччини. Фото: Reuters/Claudia Greco

В Італії Олімпійський турнір з фігурного катання в Мілані несподівано привернув увагу не тільки прокатами, а й складом учасників. У змаганнях спортивних пар виявилося, що у 8 із 19 дуетів є один або навіть два спортсмени, які народилися в Росії.

Тепер вони виступають під прапорами інших країн, повідомляє портал Новини.LIVE.

Формально Росія не представлена на Іграх-2026 своєю командою. Однак спортсмени, які змінили спортивне громадянство останніми роками, отримали право виступати за нові збірні. У результаті значна частина парного турніру виявилася пов'язана з російською школою фігурного катання.

Анастасія Метьолкіна (праворуч) та Лука Берулава представляють Грузію. Фото: Reuters/Claudia Greco

Росіяни під іноземними прапорами

Серед таких фігуристів російське коріння мають одразу кілька спортсменів. Практично половина пар у цьому виді так чи інакше пов'язана з РФ.

Список росіян у фігурному катанні на ОІ-2026

Нікіта Володін (Німеччина)

Анастасія Метьолкіна (Грузія)

Марія Павлова та Олексій Святченко (Угорщина)

Нікіта Рахманін (Вірменія)

Юлія Щетиніна (представляла Швейцарію та Угорщину)

Павло Ковальов (Франція)

Дар'я Данилова (Нідерланди)

Анастасія Голубєва (Австралія).

Усі вони народилися або починали кар'єру в Росії, а тепер захищають кольори інших країн. Причини у кожного різні. Хтось шукав більше шансів потрапити на великі старти, хтось змінив партнера та федерацію, а для когось це стало єдиним способом продовжити міжнародну кар'єру в умовах санкцій.

Нагадаємо, також на Олімпіаді-2026 дебютувала відома фігуристка, якій уже виповнилося 42 роки.

