Росіяни окупували фігурне катання на Олімпіаді — що відомо

Росіяни окупували фігурне катання на Олімпіаді — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 14:40
На Олімпіаді росіяни опинилися у 8 із 19 пар у фігурному катанні
Нікіта Володін та Мінерва Фаб'єнн Хазе з Німеччини. Фото: Reuters/Claudia Greco

В Італії Олімпійський турнір з фігурного катання в Мілані несподівано привернув увагу не тільки прокатами, а й складом учасників. У змаганнях спортивних пар виявилося, що у 8 із 19 дуетів є один або навіть два спортсмени, які народилися в Росії.

Тепер вони виступають під прапорами інших країн, повідомляє портал Новини.LIVE.

Формально Росія не представлена на Іграх-2026 своєю командою. Однак спортсмени, які змінили спортивне громадянство останніми роками, отримали право виступати за нові збірні. У результаті значна частина парного турніру виявилася пов'язана з російською школою фігурного катання.

Анастасия Метелкина
Анастасія Метьолкіна (праворуч) та Лука Берулава представляють Грузію. Фото: Reuters/Claudia Greco

Росіяни під іноземними прапорами

Серед таких фігуристів російське коріння мають одразу кілька спортсменів. Практично половина пар у цьому виді так чи інакше пов'язана з РФ.

Список росіян у фігурному катанні на ОІ-2026

  • Нікіта Володін (Німеччина)
  • Анастасія Метьолкіна (Грузія)
  • Марія Павлова та Олексій Святченко (Угорщина)
  • Нікіта Рахманін (Вірменія)
  • Юлія Щетиніна (представляла Швейцарію та Угорщину)
  • Павло Ковальов (Франція)
  • Дар'я Данилова (Нідерланди)
  • Анастасія Голубєва (Австралія).

Усі вони народилися або починали кар'єру в Росії, а тепер захищають кольори інших країн. Причини у кожного різні. Хтось шукав більше шансів потрапити на великі старти, хтось змінив партнера та федерацію, а для когось це стало єдиним способом продовжити міжнародну кар'єру в умовах санкцій.

Нагадаємо, також на Олімпіаді-2026 дебютувала відома фігуристка, якій уже виповнилося 42 роки.

спорт Фігурне катання МОК російські спортсмени Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
