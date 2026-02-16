На Олімпіаді росіяни опинилися у 8 із 19 пар у фігурному катанні

Росіяни окупували фігурне катання на Олімпіаді — що відомо
В Італії Олімпійський турнір з фігурного катання в Мілані несподівано привернув увагу не тільки прокатами, а й складом учасників. У змаганнях спортивних пар виявилося, що у 8 із 19 дуетів є один або навіть два спортсмени, які народилися в Росії.
Тепер вони виступають під прапорами інших країн, повідомляє портал Новини.LIVE.
Формально Росія не представлена на Іграх-2026 своєю командою. Однак спортсмени, які змінили спортивне громадянство останніми роками, отримали право виступати за нові збірні. У результаті значна частина парного турніру виявилася пов'язана з російською школою фігурного катання.
Росіяни під іноземними прапорами
Серед таких фігуристів російське коріння мають одразу кілька спортсменів. Практично половина пар у цьому виді так чи інакше пов'язана з РФ.
Список росіян у фігурному катанні на ОІ-2026
- Нікіта Володін (Німеччина)
- Анастасія Метьолкіна (Грузія)
- Марія Павлова та Олексій Святченко (Угорщина)
- Нікіта Рахманін (Вірменія)
- Юлія Щетиніна (представляла Швейцарію та Угорщину)
- Павло Ковальов (Франція)
- Дар'я Данилова (Нідерланди)
- Анастасія Голубєва (Австралія).
Усі вони народилися або починали кар'єру в Росії, а тепер захищають кольори інших країн. Причини у кожного різні. Хтось шукав більше шансів потрапити на великі старти, хтось змінив партнера та федерацію, а для когось це стало єдиним способом продовжити міжнародну кар'єру в умовах санкцій.
