Україна
Главная Олимпиада Россияне оккупировали фигурное катание на Олимпиаде — что известно

Россияне оккупировали фигурное катание на Олимпиаде — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 14:40
На Олимпиаде россияне оказались в 8 из 19 пар в фигурном катании
Никита Володин и Минерва Фабьенн Хазе из Германии. Фото: Reuters/Claudia Greco

В Италии Олимпийский турнир по фигурному катанию в Милане неожиданно привлек внимание не только прокатами, но и составом участников. В соревнованиях спортивных пар оказалось, что в 8 из 19 дуэтов есть один или даже два спортсмена, родившихся в России.

Теперь они выступают под флагами других стран, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Формально Россия не представлена на Играх-2026 своей командой. Однако спортсмены, сменившие спортивное гражданство в последние годы, получили право выступать за новые сборные. В результате значительная часть парного турнира оказалась связана с российской школой фигурного катания. 

Анастасия Метелкина
Анастасия Метелкина (справа) и Лука Берулава представляют Грузию. Фото: Reuters/Claudia Greco 

Россияне под иностранными флагами

Среди таких фигуристов российские корни имеют сразу несколько спортсменов. Практически половина пар в этом виде так или иначе связана с РФ.

Список россиян в фигурном катании на ОИ-2026

  • Никита Володин (Германия)
  • Анастасия Метелкина (Грузия)
  • Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия)
  • Никита Рахманин (Армения)
  • Юлия Щетинина (представляла Швейцарию и Венгрию)
  • Павел Ковалев (Франция)
  • Дарья Данилова (Нидерланды)
  • Анастасия Голубева (Австралия).

Все они родились или начинали карьеру в России, а теперь защищают цвета других стран. Причины у каждого разные. Кто то искал больше шансов попасть на крупные старты, кто то сменил партнера и федерацию, а для кого то это стало единственным способом продолжить международную карьеру в условиях санкций. 

Напомним, также на Олимпиаде-2026 дебютировала известная фигуристка, которой уже исполнилось 42 года. 

Футбольный клуб "Динамо" не сумел подписать перспективного футболиста, который уже проявил себя в киевской команде. 

спорт Фигурное катание МОК российские спортсмены Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
