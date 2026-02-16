На Олимпиаде россияне оказались в 8 из 19 пар в фигурном катании

Никита Володин и Минерва Фабьенн Хазе из Германии. Фото: Reuters/Claudia Greco

В Италии Олимпийский турнир по фигурному катанию в Милане неожиданно привлек внимание не только прокатами, но и составом участников. В соревнованиях спортивных пар оказалось, что в 8 из 19 дуэтов есть один или даже два спортсмена, родившихся в России.

Теперь они выступают под флагами других стран, сообщает портал Новини.LIVE.

Формально Россия не представлена на Играх-2026 своей командой. Однако спортсмены, сменившие спортивное гражданство в последние годы, получили право выступать за новые сборные. В результате значительная часть парного турнира оказалась связана с российской школой фигурного катания.

Анастасия Метелкина (справа) и Лука Берулава представляют Грузию. Фото: Reuters/Claudia Greco

Россияне под иностранными флагами

Среди таких фигуристов российские корни имеют сразу несколько спортсменов. Практически половина пар в этом виде так или иначе связана с РФ.

Список россиян в фигурном катании на ОИ-2026

Никита Володин (Германия)

Анастасия Метелкина (Грузия)

Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия)

Никита Рахманин (Армения)

Юлия Щетинина (представляла Швейцарию и Венгрию)

Павел Ковалев (Франция)

Дарья Данилова (Нидерланды)

Анастасия Голубева (Австралия).

Все они родились или начинали карьеру в России, а теперь защищают цвета других стран. Причины у каждого разные. Кто то искал больше шансов попасть на крупные старты, кто то сменил партнера и федерацию, а для кого то это стало единственным способом продолжить международную карьеру в условиях санкций.

Напомним, также на Олимпиаде-2026 дебютировала известная фигуристка, которой уже исполнилось 42 года.

